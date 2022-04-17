Поки нема стовідсоткового варіанту, – Зеленський про ситуацію з порятунком Маріуполя

Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Маріуполі залишається максимально жорсткою. Однак кожного дня шукають рішення, щоб деблокувати місто.

Про це президент повідомив під час свого відеозвернення вечері 16 квітня, інформує 24 канал.

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Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що вплинути на це можна тільки двома шляхами, або:

партнери негайно дадуть Україні всю необхідну важку зброю та літаки – це дасть змогу знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його;

переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

Кожного дня шукають рішення

Президент наголосив, що не було ще жодного дня від початку блокади, щоб влада не шукала рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно.

Щоб урятувати людей, але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу,

– пояснив політик.

"Хоча ми чули наміри від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден поки не реалізувався", – вказав він.

Зеленський не залишить Маріуполь

Володимир Зеленський запевнив, що не полишить намагань врятувати Маріуполь.

І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня,

– підсумував глава держави.

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Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео