Поки Путін має важелі впливу, війна триватиме, – Каспаров спрогнозував дії диктатора

Країна-агресорка продовжуватиме війну, поки диктатор Владімір Путін має важелі впливу. Його не зупинить навіть річниця повномасштабного вторгнення.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Також він заявив, що перемога України – це шанс для Росії, коли військова та геополітична поразка створять передумови для революційних змін.

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Путін не відступить попри наслідки

Каспаров переконаний, що Путін не відступає від наміру знищити Україну як самостійну державу. Проте це лише проміжна ціль російського диктатора, адже він хоче змінити світовий порядок.

Він хоче повернути світ у часи навіть не Холодної війни, а в часи далекого минулого, коли все вирішувалось тільки силою. На цьому шляху він готовий принести будь-які жертви, вчинити будь-які злочини,

– зауважив опозиціонер.

За словами Гаррі Каспарова, поки Путін має важелі влади в Росії, війна буде тривати. Диктатор кидає для досягнення цілі усі існуючі ресурси, незадумуючись про наслідки.

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Росія спробує переламати хід бойових дій

Каспаров зазначив, що корупція серед російської верхівки негативно вплинула на ситуацію російських військ.

"Негативний природний відбір привів на верхівку влади людей не тільки без совісті та моралі, але й досить професійно не придатних до виконання завдань. Українська армія демонструє явну перевагу не тільки у моралі, але й у здатності вести бойові дії", – сказав він.

Російський опозиційний політик припустив, що Путін розуміє: затягування війни буде тільки посилювати Україну. Тому Росія найближчим часом спробує переламати хід бойових дій та кине на це усі свої ресурси.

Диктатору потрібно показати хоч якийсь результат

Каспаров підкреслив, що Путін любить символічні дати. Крім того, російська влада намагається хоч якось виправдати занепад економіки в державі.

"Йому (Путіну – 24 Канал) потрібні хоч якісь успіхи, щоб виправдати перехід російської економіки на військові рейки. Ще нема загальної мобілізації в Росії, але по суті країна перебуває у воєнному стані, де давно не дотримуються права громадян", – заявив він.

Опозиціонер додав, що зараз російська промисловість активно працює на підтримку російської армії та виробництво зброї.

Тому, на думку Каспарова, до 24 лютого окупанти можуть почати більш масштабний наступ.

"Росія продовжує наступ. Кожен день йдуть бої, гинуть люди, Україна героїчно захищає кожен метр своєї землі від загарбників. Але до 24 лютого може бути щось більш масштабне. У цьому випадку, мені здається, сама дата вже не має значення", – вважає опозиційний політик.

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