Поки Путін запевняє про "успіх" на параді, сотні трупів його солдатів гниють у вагоні під Києвом
Джерело:Al Jazeera
Поки Росія проводила ганебний парад, покликаний продемонструвати її силу, журналісти міжнародної телекомпанії Al Jazeera зафіксували ексклюзивні кадри із тілами російських солдатів, які країна-агресорка кинула в Україні.
Журналісти поспілкувалися із командою міжвідомчих фахівців, які займаються ексгумацією тіл загиблих росіян. Ті показали як спорядження солдатів, так і крадене майно, заховане у їхніх формах.
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Ще одне свідчення втрат росіян
Телекомпанія розповідає, що з моменту вторгнення 24 лютого вбито понад 25 000 російських солдатів, тоді як Міністерство оборони Москви каже, що загинуло менш як 1 300 солдатів.Нагадаємо, станом на 9 травня ЗСУ вже ліквідували 25 650 ворогів. За добу кількість знищених ворожих військових збільшилась на 150 осіб. Про це свідчать нові дані Генштабу ЗСУ.
Сотні трупів путінських солдатів гниють у вагоні під Києвом: дивіться відео
Росіяни залишили на полі бою тисячі поранених солдатів
Ще під час відходу з деокупованих територій, "друга армія світу" залишила тисячі росіян помирати на території України.
Під час підготовки до відступу, дивізії вантажили у КамАЗи, БТРи, "Тигри" та танки вкрадені речі. При цьому місця для транспортування поранених ніхто не залишав – їх просто покинули в Україні. При цьому, повідомляється, що командири тікали першими, ще до оголошення відступу.
Росія відмовилася співпрацювати щодо питання ексгумації тіл російських солдатів
Згідно із міжнародними нормами та правилами ведення війни, Україна самостійно розпочала процес вивезення мертвих окупантів зі своєї території. При цьому сторона Росії повністю ігнорує це питання. Сотні трупів залишилися нікому не потрібними. Використавши людей, як гарматне м'ясо, Кремль почав шукати нових жертв, а старих наказав ховати на місці у братських могилах.
Промова Путіна, як чергова пропаганда
Під час своєї промови Путін вкотре приховав момент втрат, проте цинічно заявив, що російські війська і добровольці з Донбасу "воюють за країну, щоб ніхто не забив уроки Другої світової війни".
Він додав, що смерть кожного солдата – це горе та пообіцяв надати підтримку їм сім'ям. Водночас раніше Кремль оцінив життя військових у 11 000 рублів. На цьому допомога від держави-агресорки закінчилася.
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