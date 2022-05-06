Поки триває опір в "Азовсталі", втрати зриватимуть плани Росії на Донбасі, – розвідка Британії

Російські військові не полишають спроб захопити металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. Тож вони уже кілька днів поспіль продовжують штурмувати його.

У розвідці Великої Британії підкреслили, що потуги Росії дорого коштуватимуть країні-агресорці. Під час спроби захопити "Азовсталь" вона втрачає як особовий склад, так і техніку.

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Штурм "Азовсталі" зриває плани Росії

Британська розвідка підкреслює, що російські військові кілька днів поспіль штурмують металургійний комбінат "Азовсталь". Водночас в Росії зазначають, що ні про який штурм не йдеться. Мовиться лише про блокування заводу.

Але всі прекрасно розуміють, що Росії надзвичайно важливо захопити "Азовсталь". Це означатиме, що країні-агресорці вдалося взяти під повний контроль Маріуполь. Відтак, вона матиме бодай якусь перемогу на 9 Травня. І це дозволить Володимирові Путіну хизуватися хоч і символічним, але здобутком у війні проти України.

Водночас у розвідці Британії розуміють, що відповідні потуги негативно впливають на російське військо. Воно не лише втрачає свій особовий склад, а й техніку та боєприпаси.

Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати продовжують рости та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу,

– підкреслюють у розвідці.

Останні новини з "Азовсталі"

У четвер, 5 травня, ближче до обіду радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що російських військових вдалося вибити з "Азовсталі". Згодом його заяву спростували самі захисники, які перебувають на металургійному комбінаті. Вони підкреслили, що на заводі тривають важкі бої.

Обстрілюють "Азовсталь" окупанти з усієї можливої зброї. Вони використовують в тому числі корабельну артилерію й авіацію. Усе для того, щоб вибити наших військових зі сховищ металургійного комбінату або ж поховати їх живцем під завалами.

Медик з Маріуполя, кримський татарин, записав відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана. У ньому він наголосив на важливості евакуації людей з "Азовсталі". Чоловік підкреслив, що часу на очікування вже майже не лишилося, а постраждалі помирають від гнійних ран.

У ранковому зведенні Генштабу від 6 травня повідомили, що по "Азовсталі" знову б'ють з ворожої авіації. Окупанти роблять все можливе для того, щоб контролювати територію комбінату, а разом із нею – цілого Маріуполя.

Варте уваги – Ранкове зведення Генштабу за 6 травня: дивіться відео