Поки в Україні спека: Африку засипав сніг, морози б'ють рекорди – відео

У Південно-Африканській республіці температура повітря сягнула рекордних мінімумів. У місті Кімберлі стовпчики термометрів показували -9 градусів.

Сильні морози зафіксували у 19 районах країни. У ПАР не було такого явища за всю історію метеорологічних спостережень.

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Крім морозу, в Африці випав лапатий сніг. У мережі публікують відео, як автівки їдуть засніженою дорогою, а діти радіють, стрибаючи у снігопаді.

Температурний рекорд

Вночі 24 липня температура побила рекорд. Ще 19 липень 1995 в Йоганнесбурзі було -6,3 градуса.

Морози прийшли на південь Африки з Антарктики. Така холодна погода затримається на території Африки ще тиждень.

А що в Україні

Усю територію України охопила пекельна спека. Температура повітря підіймалась до +35 градусів. Однак з 18 липня повітря стало свіжішим.

Ба більше, у регіони прийшли зливи, грози та шквали. Негода наробила лиха: повалила дерева, пошкодила будинки та зруйнувала вулиці.

Однак вже з 25 липня позначки термометрів знову підуть вгору. Синоптики обіцяють спеку.