"Поки ви мовчите – наші голови падають з пліч": емоційне відеозвернення до росіян

19 березня 2022 , 07:09
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Джерело:

Енергоатом

Україна вже який день чинить опір російським окупантам. Проте громадяни держави-агресора часто говорять, що не вірять українцям та світу щодо війни та причетності російської армії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Тут ворог зустрів лютий опір і від цивільних, і від військових. Більше про головні події за ці тижні читайте за посиланням.

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Звернення до росіян

У відповідь у мережі оприлюднили ролик зі зверненням до громадян держави-агресора. У відео можна побачити та почути про результати "спецоперації" Росії:

  • смерті дітей,
  • бомбардування цивільної інфраструктури,
  • російську військову техніку,
  • як люди ховаються у бомбосховищах,
  • зруйновані міста.

Автори відео також згадали про російських пропагандистів, які стверджують, що Україна ворог, а також розповідають про "неонацистів". Крім того, у відео йдеться й про мовчання переважної більшості росіян про війну в Україні та наслідки цього:

Поки ви мовчите – наші голови падають з пліч.

Звернення до росіян: 

Зеленський про переговори з Росією: дивитися відео 

 

Автор: Віта Свірневська