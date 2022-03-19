"Поки ви мовчите – наші голови падають з пліч": емоційне відеозвернення до росіян

Україна вже який день чинить опір російським окупантам. Проте громадяни держави-агресора часто говорять, що не вірять українцям та світу щодо війни та причетності російської армії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Тут ворог зустрів лютий опір і від цивільних, і від військових. Більше про головні події за ці тижні читайте за посиланням.

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Звернення до росіян

У відповідь у мережі оприлюднили ролик зі зверненням до громадян держави-агресора. У відео можна побачити та почути про результати "спецоперації" Росії:

смерті дітей,

бомбардування цивільної інфраструктури,

російську військову техніку,

як люди ховаються у бомбосховищах,

зруйновані міста.

Автори відео також згадали про російських пропагандистів, які стверджують, що Україна ворог, а також розповідають про "неонацистів". Крім того, у відео йдеться й про мовчання переважної більшості росіян про війну в Україні та наслідки цього:

Поки ви мовчите – наші голови падають з пліч.

Звернення до росіян:

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