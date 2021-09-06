Поки жодних заяв не надходило, – депутатка Кравчук про кадрові зміни в уряді
Джерело:24 канал
У "Слузі народу" припускали, що восени в Кабінеті Міністрів можуть відбутися кадрові перестановки. Однак наразі щодо цього питання не надходило жодних заяв.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як вона зауважила, кадрові питання будуть більш вірогідними на наступному пленарному тижні.
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За словами Кравчук, щодо кадрових змін в уряді наразі немає ні заяв від міністрів, ні подання від глави Кабміну Дениса Шмигаля. Водночас найближчими днями не заплановане засідання фракції, де б могли обговорити це питання.
Як розповіла нардепка, такі рішення ухвалюють колегіально. Дуже часто на засідання "Слуги народу" приходить і Володимир Зеленський, особливо якщо мовиться про можливі кадрові зміни.
Поки що жодних заяв не надходило,
– заявила депутатка.
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Що цьому передувало
- "Слуга народу" Ірина Верещук наприкінці липня заявила, що восени в уряді можуть відбутися кадрові перестановки. За її словами, обговорювали звільнення одразу кількох міністрів.
- Нардеп Юрій Камельчук розповів, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, главу Мінсоцполітики Марину Лазебну і віцепрем'єра Олега Уруського. До роботи кожного із них у "Слуги народу" є претензії.
- Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук 2 вересня заявив, що звільнити можуть міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника Мінфіну Сергія Марченка.