Поки жодних заяв не надходило, – депутатка Кравчук про кадрові зміни в уряді

У "Слузі народу" припускали, що восени в Кабінеті Міністрів можуть відбутися кадрові перестановки. Однак наразі щодо цього питання не надходило жодних заяв.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як вона зауважила, кадрові питання будуть більш вірогідними на наступному пленарному тижні.

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За словами Кравчук, щодо кадрових змін в уряді наразі немає ні заяв від міністрів, ні подання від глави Кабміну Дениса Шмигаля. Водночас найближчими днями не заплановане засідання фракції, де б могли обговорити це питання.

Як розповіла нардепка, такі рішення ухвалюють колегіально. Дуже часто на засідання "Слуги народу" приходить і Володимир Зеленський, особливо якщо мовиться про можливі кадрові зміни.

Поки що жодних заяв не надходило,

– заявила депутатка.

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