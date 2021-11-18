Поклонська, яку відправили в Кабо-Верде, почала критикувати російську владу

Колаборантка Наталія Поклонська нещодавно стала послом Росії в африканській державі Кабо-Верде. Там вона почала критикувати російську владу, заявивши, що QR-коди порушують конституцію та базові права людини.

Колишня прокурорка окупованого Криму та депутатка Держдуми вже на новій посаді у мережі вирішила покритикувати російське законодавство, висловившись щодо QR-кодів.

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Поклонська взялася критикувати закони Росії

QR-коди справді порушують конституцію. І не лише конституцію. Вони взагалі порушують базові права людини,

– заявила Поклонська.

Вона уточнила, що має на увазі права, які закріплені у загальній декларації прав людини, ухваленій 10 грудня 1948 року.

Далі колаборантка додала, що незабаром всі святкуватимуть річницю ухвалення документа, будуть вітання, дописи у соцмережах з цієї нагоди. "Але QR-коди порушують права, викладені в цій декларації, річницю якої скоро відзначатимемо", – побідкалася вона.

Поклонська поскаржилася на QR-коди: дивіться відео

Зауважимо, що Поклонська чомусь не звертає уваги на порушення прав жителів окупованих територій України, розв'язання Росією війни на Донбасі, вбивства українських воїнів та мирних жителів, переслідування кримських татар, саджання їх без підстав у тюрми.

Чому Поклонську почали турбувати QR-коди

У Росії з 1 лютого 2022 року можуть впровадити обмеження пропуску у громадські місця та транспорт лише за сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу або довідкою про одужання. Цю інформацію підтверджуватимуть за допомогою QR-кодів. Такі ж вимоги у Росії хочуть ввести й для пасажирів поїздів та літаків.

Законопроєкти про обов'язкові QR-коди до 14 грудня скерують у відповідні органи для обговорення.