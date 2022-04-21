Поклявся на вірність Путіну: Кива запросив політичний притулок і громадянство у Росії

Зрадник Ілля Кива звернувся до Путіна з проханням надати йому політичний притулок та громадянство Росії. Також він поклявся "вірно виконувати покладені на нього завдання".

Кива назвав себе "дисциплінованим" та пообіцяв, що допоможе Росії боротися за "інтереси наших братніх народів". Про це з посиланням на канал Іллі Киви повідомляє 24 канал.

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Кива назвав повномасштабну війну Росії проти України "визволенням". Він також заявив, що Україна "повинна стати частиною Росії"

У цей непростий період для Росії, яка взяла на себе "місію" "визволення" України, я хочу і готовий розділити всі тягарі. Я дисциплінована, сильна людина, яка усвідомлює відповідальність за свої вчинки, готова стати в лад Росії й продовжити боротьбу за інтереси наших братніх народів. Прошу дозволити надати мені політичний притулок та можливість бути громадянином Росії,

– заявив зрадник України.

Окрім цього, він поклявся на вірність Путіну, пообіцявши виконувати покладені на нього "обов'язки", "зміцнювати кордони" й, звісно ж, захищати Росію.



Звернення Киви до Путіна / Фото з каналу Киви

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