Під загрозою одразу 3 міста: що планують росіяни на фронті в найближчі тижні

Росіяни продовжують активні наступальні дії одразу на трьох напрямках фронту. Вони намагаються встигнути оточити важливі міста, поки це дозволяють погодні умови.

Зараз окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, однак просуваються й на інших ділянках фронту. Про плани росіян на найближчі тижні 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень.

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Головні завдання росіян на фронті

Російська армія продовжує сконцентровувати свої зусилля на Курахівському напрямку. Також інтенсифікуються бої на Куп'янському напрямку. Водночас дещо стабілізується ситуація в районі Покровська.

Основний задум ворога не змінився – це охоплювальні операції Курахового та Покровська. Тобто намагання взяти в напівоточення ці міста з перспективою їхнього повного оточення. Якщо вони зможуть оточити Покровськ, то розраховують на те, що в якийсь момент зможуть атакувати його, як Авдіївку. Тобто просто почати активні наступальні дії. Це завдання на найближчі тижні,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Такий поспіх зумовлений бажанням росіян не залежати потім від погодних умов.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Денис Попович у розмові з 24 Каналом пояснив, що з початком дощів ворогу стане все важче залучати техніку та працювати піхотою. За його словами, наступальні дії ворога сповільняться, коли "окупанти будуть по коліна в багнюці".

"Куп'янський напрямок так само залишається непростим. Росіяни продовжують флангові операції та створюють ризики напівоточення й оточення там. Так само у них є мета розтягнути нашу лінію оборони на Сході – не дати нам концентруватися на тих рубежах, де нам потрібно. Це також очевидно", – пояснив військовий оглядач.

Як рухається ворог біля Куп'янська: дивіться на карті

Також ворог намагається прорватися в Торецьк і частково їм це вдається. 11 жовтня очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, що росіяни окупували 50 – 60% Торецька.