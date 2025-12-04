Бої за Покровськ: експерти розкрили, які райони захопили росіяни і що буде далі

Сьогодні Покровськ Донецької області – велика "сіра зона". Бої відбуваються безпосередньо в місті, деякі райони під контролем Сил оборони, але, на жаль, деякі вже контролює ворог.

У населеному пункті тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів у міській забудові. Ситуацію в місті, як Силам оборони вдається його утримувати та що далі буде з Покровськом – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Які райони Покровська контролюють окупанти?

Майор ЗСУ Андрій Ткачук розповів, що росіяни використовують несприятливі погодні умови на свою користь. Під час туману просочуються в тил Сил оборони та намагаються встромити десь російський прапор. Ворог використовує це для психологічного тиску на українське суспільство та наших партнерів.

За словами військового, ситуація в місті дійсно є напруженою. Водночас заяви про "повне захоплення" Покровська, як-от зазначали в німецькому виданні Bild – не відповідає дійсності. Зараз є чітке розуміння, хто і які райони міста контролює:

південна частина – за ворогом;

у центрі міста точаться важкі бої в міській забудові;

росіяни намагаються просуватися на північ, але північна частина залишається під контролем Сил оборони.

"7 корпус ДШВ та підрозділи, які йому підпорядковуються, проводять феноменальну роботу, щоби не стільки стабілізувати, як оформити там лінію боєзіткнення, яку зараз можна визначити вздовж залізниці. Вона пролягає якраз через центральну частину Покровська", – пояснив майор ЗСУ.

Росіяни намагаються просочитися в село Гришине. Це ключовий логістичний пункт, який забезпечує оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Зараз Гришине контролюють українські війська, але окупанти розуміють важливість села, тому прагнуть туди проникнути.

Як Силам оборони вдається утримувати місто?

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив, що Сили оборони України доклали максимальних зусиль, щоби вибудувати лінію боєзіткнення, яка зараз розмежовує місто, відділяючи північну околицю від інших частин по залізниці.

Загалом ситуація на Покровському напрямку є напруженою, а логістика на Мирноград – жахлива. Її вже не проводять наземними шляхами, лише – через повітряний простір. Зараз весь фронт має вигляд переплетених позицій, відстань між якими може складати кілька кілометрів.

Саме в цей міжпозиційний простір просочується противник і заходить в тил, щоб оточити війська. Таку тактику використовують не тільки росіяни, а й Сили оборони.

"Зараз уже менше контактних боїв, але більше відрізання логістики завдяки дронам. Це те саме, що ми довго спостерігали на Добропільському напрямку", – зазначив військовий оглядач.

Що чекає на Покровськ?

Ветеран армії США Пол Левандовскі переконаний, що Покровськ має більше символічне значення для Росії, ніж для України. Адже Кремль публічно обіцяв захопити місто, й тепер змушений це робити з внутрішньополітичних причин. Для Києва ж немає військового сенсу за будь-яку ціну утримувати Покровськ.

На думку ветерана, найімовірніше, Сили оборони намагатимуться зробити для росіян просування в Покровську максимально витратним з погляду ресурсів. Як це було, наприклад, з Торецьком, який росіяни намагалися захопити 1,5 року.

