Позиції біля Покровська утримувати важко: у чому переважає ворог

Покровський напрямок українського фронту залишається найгарячішим. Бойові зіткнення там тривають цілодобово, окупанти штурмують безперервно, а Сили оборони ціною надзусиль стримують натиск ворога та знекровлюють його. Це матиме ефект у темпах просування росіян.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, і наголосив, що саме біля Покровська окупаційна російська армія нині зосередила найбільший контингент в масштабах усього фронту. Тож саме завдяки кількості вдається повільно просуватися.

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Росіяни переважають в повітрі та артилерії

В контексті складності Покровського напрямку військовий експерт зауважив на тому, що російська армія досягла просування у цьому районі бойових дій передусім завдяки перевазі у двох компонентах. Саме вони створюють найбільше проблем для Сил оборони.

"Росіяни стали більше залучати броньовану техніку для штурмів. Але найголовніше, вони мають перевагу у повітрі та в артилерії. І тому КАБи та артобстріли – це головні причини того, що Силам оборони важко там утримувати позиції", – сказав Жданов.

Окупанти зазнають великих втрат

Водночас військовий експерт зазначив: росіяни з огляду на інтенсивні бойові дії потребуватимуть перегрупування та поповнення ресурсу. А тому не факт, що найближчим часом зможуть вийти до передмістя Покровська.

Втрати вони несуть суттєві. Фактично, ми вийшли на щоденну цифру у 1500 росіян вбитими та пораненими. І це також має вплинути на темпи наступу,

– зазначив військовий експерт.

Також Олег Жданов нагадав, що місцевість поблизу Покровська не вельми сприятлива для швидкого наступу. До того ж навколо міста існує лінія оборони, зведена 2015 року. За умови, якщо ті рубежі підготують належним чином, це дасть змогу зупинити російську армію біля Покровська.

Нагадаємо, місцева військова адміністрація оголосила про можливе закриття в'їздів і виїздів з Покровська задля ефективної оборони міста.