Інакше ми їх винищимо, – офіцер ЗСУ назвав головні завдання росіян до зими

Найгарячішими напрямками на фронті є Покровський на Харківський. Та росіяни концентрують найбільше свого особового складу та будуть намагатись виконати певні завдання до зими цього року.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що ворог хоче зайняти не лише Покровськ, а й конкретну кількість населених пунктів по всій лінії оборони. Це полегшить окупантам майбутній наступ.

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Які головні завдання мають росіяни до зими?

За словами офіцера ЗСУ, одним з пріоритетних напрямків для росіян є Харківський, а саме Куп'янщина – там вони зібрали велику кількість живої сили та засобів ураження. Ворог хоче зробити плацдарм для форсування річки Оскіл, але йому це не вдається. З кожним роком повномасштабного вторгнення втрати російської армії лише зростають, але ворог зупинятись не планує.

В рамках цієї літньо-осінньої кампанії росіяни хочуть зайти в приблизно 9 – 11 населених пунктів на Донбасі. Чому? Сьогодні вздовж лінії боєзіткнення формуються "killzone" – неживі зони, де працюють безпілотники і винищують все живе. Тому, якщо росіяни зустрічатимуть осінь та зиму в полях, ми їх винищимо і відсунемо назад,

– пояснив він.

Найгарячішим з напрямків залишається Покровський, саме там концентрується найбільша кількість ворожих сил – 110 тисяч російського контингенту. Саме Покровськ є головним завданням окупантів на цей рік, адже на межі Донеччини їм вийти не вдасться.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Росіяни хочуть вийти на населений пункт Удачне (на Покровщині – 24 Канал), його обійти і взяти Покровськ у напівкільце. Росіяни вже вийшли на межі деяких населених пунктів, з яких вони можуть діставати дронами до Добропілля, яке є одним з логістичних хабів, який ми використовуємо для захисту цієї агломерації", – зауважив Ткачук.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан вислови думку про те, що зараз росіяни лише готуються до другої хвилі наступу, яка може відбутись в серпні. Він зазначив, що Україні треба знищити всі російські НПЗ, всі запаси палива в росіян. Адже наступати без техніки та великої кількості палива неможливо.