Вже не "м'ясні штурми": у 110 ОМБР повідомили про нову тактику росіян на Сході

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росіяни цілодобово штурмують українські позиції, іноді навіть без перерв уночі.

Кількість штурмів на Покровському напрямку стабільно висока. Росіянам вдається тиснути завдяки новій тактиці. Детальніше про неї 24 Каналу розповів Іван Сєкач – пресофіцер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Що відбувається біля Покровська

На Покровському напрямку, в районі Мирнограду, йдуть активні бойові дії. Російські війська не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ та шукають у ній слабкі місця.

Фронт палає. Штурми відбуваються постійно. Вчора вночі (у ніч на 18 серпня – 24 Канал) нас штурмувало 12 одиниць техніки – кілька одиниць було знищено та пошкоджено. Піхота була розсіяна та розбіглась по посадках. Її потім активно знищували,

– розповів Іван Сєкач.

Послаблення тиску з боку ворога на Покровському напрямку немає. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, в середньому на цій ділянці фронту відбувається близько 50 штурмів.

"Наша бригада на цьому напрямку з кінця квітня. З того часу кількість штурмів не змінилася, вони відбуваються по кілька десятків разів на добу. Тут потрібне уточнення: це штурми не на дві години, вони постійні", – зауважив військовий.

Ворог застосовує тактику малих груп, які діють фактично цілодобово. Лише іноді вночі буває перепочинок, адже росіяни потребують технічного забезпечення.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Як змінилась тактика росіян на Сході

Російські військові намагаються накопичити сили й засоби для того, аби штурмувати українські позиції. Однак загалом тактика росіян змінилась.

"М'ясні штурми" – це тепер рідкісна історія. Вони тепер ведуть штурми малими штурмовими групами: 5 – 6 груп (по 2 – 3 людини у кожній) одночасно йдуть у проміжку одного кілометра. Артилерії дуже важко знищувати такі рухомі цілі, тим паче коли мовиться про таку малу кількість людей, то йде багато снарядів на їхнє знищення, – відзначив Сєкач.

Так само не завжди відпрацювати по ворогові можуть FPV-дрони. Наприклад, коли росіяни перебувають у посадках, робота безпілотників стає фактично неможливою. Однак майстерність артилеристів та українська піхота все ж дають ворогові відсіч.

Варто також відзначити, що у росіян немає проблем із кількістю дронів. У них достатньо і "Мавіків", і FPV-дронів.

"Інколи буває, що у регіоні Покровська кружляє аж 20 "крил". Наша бригада нещодавно отримала нове озброєння, ми почали активніше їх збивати, і вони стали менше літати. Але коли потрібно – вони знову підіймають у небо до 20 одиниць "крил" одночасно", – наголосив пресофіцер 110 ОМБр.