Покровський напрямок потребує посиленої відповіді окупантам, – Зеленський

У зверненні президент розповів про три доповіді представників військового сектору. А ще анонсував сучасні рішення для воїнів та заінтригував "особливими зовнішньополітичними можливостями".

На Сході окупанти активно використовують БпЛА, коптери, дрони зі скидами, "Ланцети" тощо. Ворог має дуже багато живої сили, тож може дозволити собі швидко поповнювати втрати і проводити ротації.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Доповідь головкома Сирського щодо фронтової ситуації, і найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому Сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях,

– заявив президент.

Також була доповідь Буданова, втім, її деталі непублічні.

Співпраця з Туреччиною щодо корветів триватиме

Міністр оборони Умєров доповів про співпрацю України з Туреччиною. Держава планує продовжити там будівництво корветів для України.

Анонс сучасних рішень для ЗСУ

"Провів нараду і з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд", – пообіцяв гарант.

Які особливі зовнішньополітичні можливості має Україна

МЗС і міжнародники ОП доповіли щодо "наших особливих зовнішньополітичних можливостей – можливостей, які є в нашої держави завдяки багатьом українцям і мільйонам громадян інших держав, які вірять в Україну, які підтримують нас".

Це можливості – як мінімум – тримати Україну у фокусі світової уваги, збільшувати підтримку для нашої держави, для наших людей та робити справді ефективну адвокацію українських потреб і головної потреби – потреби якнайшвидше та справедливо закінчити війну. Українці в цій війні вистояли й змогли вже так багато, бо не лише всередині держави об'єднались, а й уже роками утримують єдність світу заради правильної мети – і заради України, і заради всього того, що робить цей наш світ людяним і здатним перемагати зло,

– сказав Зеленський.

За його словами, у серпні будуть новини "щодо більшої консолідації і нашого народу, і всіх у світі, хто нам допомагає". Та для цього потрібна робота уряду і Верховної Ради.