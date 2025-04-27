Навіть на легкових авто: офіцер ЗСУ розповів, як ворог намагається прорватися до Покровська

Одне із головних завдань ворога на сьогодні – захопити Покровськ Донецької області. На цьому напрямку відбувається величезна кількість ворожих атак.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. За його словами, за 26 квітня Сили оборони України на Покровському напрямку відбили аж 68 атак ворога.

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Що відбувається на Покровському напрямку

Як наголосив військовий, ворог вже тривалий атакує на цьому напрямку. Вони хочуть або обійти та оточити місто, або ж зайти безпосередньо в Покровськ.

Атакують окупанти по-різному. Інколи застосовують і важку бронетехніку. Але найчастіше це атаки невеликими групами на автомобілях.

Переважно це 3-8 окупантів, які на легкових авто, мотоциклах намагаються наблизитися до лінії бойового зіткнення. Перед цим і під час цього ворог атакує дронами, працює артилерія, кидають КАБи. Застосовують усе, чим можуть дістати до позицій. При цьому вони тероризують навколишні населені пункти,

– зазначив Цехоцький.

Українські захисники цілодобово моніторять переміщення ворога. Як тільки його виявляють – одразу роблять усе, аби його знищити. Для цього потрібні дрони.

Зараз військові оголосили збір на дрони на оптоволокні, які дозволять ще ефективніше знищувати ворога. Задонатити можна за QR-кодом.