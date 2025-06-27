На Покровському напрямку росіяни створювали угруповання з близько 111 тисяч солдатів, – Сирський

Олександр Сирський побував на Покровському напрямку. На всій 1200-кілометровій протяжності фронту там найгарячіше. Головком розповів про ситуацію там.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Ситуація на фронті сьогодні

На Покровському напрямку щодня відбувається щонайменше 50 бойових зіткнень.

Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. (...) Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем,

– написав Сирський.

Головнокомандувач висміяв пропагандистські заяви росіян.

Раніше Путін говорив, мовляв, де ступить нога російського солдата, вже є територія Росії. Андрій Сибіга тоді сказав, що диктаторові начхати на ті відірвані ноги росіян, які валяються по всьому Донбасу і не тільки там.

Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду",

– пояснив Сирський мету ворога.

Головнокомандувач поспілкувався з українськими бійцями в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони, подякував воїнам за хоробрість і професіоналізм.

Він провів наради у підрозділах ЗСУ та Нацгвардії. Сирський запевнив, що з'ясував усі проблемні моменти, в дрібних деталях вивчив оперативну обстановку та віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.