Окупанти використовують мотоцикли в дусі кавалерії Будьонного. Це мотоцикли з опозитними двигунами та "колясками".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Армію.Inform".

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Що відбувається на Покровському напрямку зараз?

На Покровському напрямку постійно найбільше штурмів з-поміж усіх напрямків. А росіяни змінили там тактику. Як пояснив зв'язківець 1 батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої штурмової бригади Олександр, ворог штурмує надто малими групами – розміром до відділення.

До того ж ці штурми хаотичні. Окупанти шукають слабкі місця в обороні та пробують смугу "на прорив".

Іще на Покровському напрямку не раз фіксували застосування мототехніки у "модернізованому варіанті кавалерії Будьонного", за влучним висловом військового. Ідеться про "штурми кіннотою, тільки на мотоциклах".

Такий мікс типу кіберпанку і парових машин Першої світової війни. Складно це виходить. Місцями мають дуже такі стримані успіхи. Якщо просування плюс-мінус на дві посадки можна називати успіхом. Але є, визнаємо, що є. Більше вони використовують мототехніку для логістики. Старі мотоцикли опозитні, з колясками. Класика-класика прямо. Вони на них гордо роз'їжджають,

– розповів боєць.

Водночас на Лиманському напрямку росіяни здаються в полон через жорстокість своїх командирів.