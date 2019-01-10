Поль Погба вразив прийомом м’яча під час інтерв’ю: відео
Французький півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не втрачає пильність, навіть коли спілкується на камеру.
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Свою майстерність йому довелося продемонструвати і під час інтерв’ю. Футболіст помітив, як у нього летить м’яч, та не підіймаючись зі стільця, Погба одним дотиком вдало прийняв та відбив його. І продовжив спілкуватися з журналістом.
Джерело: 24 Канал
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