19:29
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Поль Погба вразив прийомом м’яча під час інтерв’ю: відео

      1200 Читать новость на русском
      Поль Погба
      Поль Погба / twitter Paul Pogba

      Французький півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не втрачає пильність, навіть коли спілкується на камеру.

      Читайте також: Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги"

      Свою майстерність йому довелося продемонструвати і під час інтерв’ю. Футболіст помітив, як у нього летить м’яч, та не підіймаючись зі стільця, Погба одним дотиком вдало прийняв та відбив його. І продовжив спілкуватися з журналістом.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Засланий козачок: медведчуковський прихвостень домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сьогодні , 19:28 Засланий козачок: медведчуковський прихвостень домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні , 19:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 606
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сьогодні , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 140
      Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
      сьогодні , 18:01 Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
      Ірина Поліщук 1579
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сьогодні , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 387
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Серена Вільямс та Вікторія Азаренко зустрінуться у фіналі
       4 січня 2014 , 09:43
      Важка перемога "Ліверпуля", "Вест Хем" - на коні. ВІДЕО
       27 березня 2014 , 00:12
      Ялтинський клуб нарікає, що Путін не допоміг
       11 листопада 2014 , 21:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук