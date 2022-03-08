Поліса, Аліна, Арсен: Зеленська розповіла історії дітей, яки вбила Росія
8 березня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська наголошує: те що робить Кремль в Україні – зовсім не "спецоперація", а вбивство мирних людей. Найстрашніше усвідомлювати, що серед цих жертв є діти.
За словами дружини президента, коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – вона назве ці імена найпершими. Мовиться про Алісу з Охтирки, Поліну з Києва та Арсенія з передмістя української столиці. Про це Зеленська написала у відкритому листі до представників світових ЗМІ.
До теми Зеленська показала фото дітей, яких вбили росіяни, й закликала закрити небо
Діти, які не пережили війну
- 8-річна Аліса загинула на вулиці Охтирки. Дідусь намагався прикрити її своїм тілом.
- Поліна з Києва загинула від обстрілу разом із батьками.
- 14-річний Арсен загинув внаслідок потрапляння уламку в голову. Швидка так і не змогла доїхати до хлопчика вчасно. Адже тоді безперервно били окупанти.
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