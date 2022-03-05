На Поліссі росіяни почали інженерні роботи: розгороджують шляхи
5 березня 2022 , 01:07Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Ворог почав інженерні роботи на Поліссі.
Проросійські бойовики намагаються розгородити шляхи в районі Бородянки. Це роблять, ймовірно, для того, щоб просунутися далі в напрямку Києва.
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Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, окупаційні підрозділи зупинили в районах:
- Шибене;
- Катюжанка.
Однак поки російські окупанти продовжують створювати район оборони.
"На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва", – мовиться в повідомленні.
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