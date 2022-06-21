Політав лише 3 дні і зустрівся з українською "Іглою": СБУ допитує вагнерівця, що воював за Росію

Українські захисники за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський літак, за штурвалом якого був найманець ПВК "Вагнер". Він встиг повоювати лише 3 дні.

За даними співробітників Служби безпеки України, перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні.

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Його літак збили українські захисники з ПЗРК "Ігла". Після цього він потрапив у полон ЗСУ. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. Окупант намагається виправдовуватись і каже, що мовилося лише про завдання ударів "по опорних пунктах, скупченням сили та живої сили противника".

Однак коли побачив на відео результати ударів Росії по мирних населених пунктах, самовпевненість окупанта кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це "неправильна та непотрібна війна",

– пояснили у СБУ.

Зауважимо, що загалом пілот робив по 1 – 2 бойових вильоти в день.

Найманці в Україні

Крім нього, на російських винищувачах вартістю понад 10 мільйонів доларів літають також й інші найманці, а не кадрові льотчики збройних сил країни-агресорки. Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "завдання з надання допомоги квазіреспублікам Донбасу", а бойові вильоти – "приватними задачами".

Зауважимо, що у Мелітополі, який тимчасово окупували сили ворога, помітили сирійських найманців. Вони перебувають на території військового аеродрому. Сирійці одягнуті у форму російської армії.

Чому російська авіація показала погані результати в Україні

У розвідці Великої Британії заявили, що російські повітряні сили показали низькі результати на війні в Україні. Все тому, що держава-агресорка не розвивала ініціативу серед пілотів. Росіяни не здатні послідовно забезпечувати повітряну перевагу. Це і вплинуло такий незначний успіх армії держави-агресорки в Україні.

У Росії є "вражаючий список" відносно сучасних і боєздатних бойових літаків. Однак військово-повітряні сили, ймовірно, не змогли розвинути інституційну культуру та навички бійців, щоб вести більш західний та сучасний стиль повітряної кампанії.

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