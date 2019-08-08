Политический кризис в России: Украина получила ряд возможностей

Если коротко о протестах против Владимира Путина в России, то все относительно неплохо. Народ с улиц не уходит, полиция зверствует, доверие к президенту падает в район плинтуса. Россия вступила в очень сложный период затяжного политического кризиса. И это дает ряд возможностей Киеву.

Смотрите, что было когда тяжелый кризис был в Украине? Россия начала против нее гибридную войну. Закончилась ли эта война? Нет. Она идет и сейчас. Большая проблема в том, что идет она на украинской территории.

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Я говорю даже не об оккупации Крыма и Донбасса, это последствия обычной, а не гибридной войны. Речь об информационном противостоянии. В украинском информационном поле есть целые телеканалы, вещающие в пользу Кремля. В России проукраинских каналов нет.

В украинском парламенте есть большая фракция сторонников Кремля, в Госдуме сторонников Украины нет. Российские власти постоянно комментируют украинские события, указывают Киеву, что делать и чего не делать. С кем говорить, и кого оставить в покое. В Украине же о российских делах даже как-то неприлично говорить. И так далее.

В информационном плане Кремль чувствует себя хозяином положения. Но сейчас, из-за массовых протестов в Москве и резкого падения рейтинга Путина ситуация меняется. Сейчас есть возможность перенести информационную часть гибридной войны в центр российской столицы.

Ну например. МИД Украины может выступить в поддержку сторонников демократии, свободы слова, честных и свободных выборов в России. Можно осудить непропорциональное применение силы полицией и Росгвардией.

Что известно о протестах в Москве? В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20 и 27 июля. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних.



Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

Можно созвать экстренное заседание ООН. Можно призвать разместить в Москве международных миротворцев для защиты русскоязычных жителей этого города от военной хунты. Можно напомнить, что в Киеве русскоязычных людей никто дубинами не бьет и тысячами в тюрьмы не сажает.



Протесты в Москве



Можно потребовать, чтобы Путин начал диалог с представителями оппозиции, точно так же, как он требует от Киева договариваться с террористами в "ДНР" и "ЛНР". Да много чего можно придумать. Кстати, создать телеканал, который будет вещать украинские новости на Россию тоже отличная идея. Москва ответила настоящей истерикой, когда узнала об идее создания такого вещателя.

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А вообще, благодаря протестам в Москве у Киева сейчас появляются безграничные возможности для переноса информационной войны на территорию Кремля. Я хочу напомнить, что у Владимира Зеленского в распоряжении есть целая команда профессиональных сценаристов-шутников из "Квартала", которые могут придумать целую стратегию троллинга российского президента.

Надо сделать так, чтобы он выглядит максимально тупо и нелепо. Надо, чтобы над ним смеялись сами россияне. Надо уничтожать его влияние и авторитет именно с помощью троллинга и юмора.

Да, Украине сложно тягаться с Россией в военном и даже экономическом плане. Но вот в навязанной гибридно-информационной войне Киев вполне может и достойно ответить, и перейти в контратаку.

И вы знаете, что важно? В современном мире сила слова иногда намного важнее и ощутимее, чем танки и ракеты. Главное, чтобы все эти слова были хорошо продуманы и подготовлены. В этом аспекте Украина точно может достичь больших успехов и даже победить.

Игра в Бога

На этой неделе коллеги испано-американского ученого-биолога Хуана Бельмонте в беседе с журналистами El Pais рассказали о выдающемся научном успехе. Судя по всему, они научились создавать самых настоящих химер.



Хуан Бельмонте

В данном случае речь идет фактически о гибриде человека и обезьяны. Если совсем просто, то они сумели получить эмбрион обезьяны, в котором один из органов был генетически человеческим.

Как это работает? Не вдаваясь в научные дебри, в очень упрощенном виде, дело обстоит вот как. У эмбриона обезьяны ученые отключают клетки, которые должны были бы потом стать, например, поджелудочной железой. Вместо отключенных "родных" обезьяньих клеток в это место вводят работающие человеческие стволовые клетки.

После этого у эмбриона появляется выбор: либо принять человеческие клетки и вырастить из них себе поджелудочную, либо отторгнуть их и погибнуть. Довольно часто развитие идет по первому пути.

В этом случае в утробе обезьяны-матери развивается химерный эмбрион – детеныш обезьяны с человеческой поджелудочной железой. Она может вырасти чуть меньше или быть немного другой формы, но генетически это будет совершенно нормальная, здоровая поджелудочная человека.



Хуан Бельмонте и его коллега Юн Ву

Человек, который изначально был донором стволовых клеток для эксперимента, потом, в случае необходимости, может пересадить себе этот орган. Ему даже не придется принимать иммунодепрессанты, так как генетически это будет его собственная поджелудочная.

Когда эта технология будет развита в достаточной степени, люди смогут вырастить себе практически любой донорский орган взамен больного или утраченного. Наверное, только мозг заменить не получится.

Представьте себе ситуацию: все органы в вашем теле будут свеженькими и новенькими вообще всегда. Наверное, кожу, мышцы и суставы тоже научатся так выращивать. По сути, это рецепт вечного здоровья, вечной молодости и (кто знает?), может быть, вечной жизни. Только мозг надо будет беречь.

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Если вы думаете, что это какая-то дичь и фантастика, то вы ошибаетесь. Ученые уже делают это, но только с лабораторными мышами. Им уже пересаживают органы, выращенные в крысиных эмбрионах. И мышки живут себе лучше прежнего, ни на что не жалуются. Тут, конечно, есть этические вопросы: организм-химеру, из которого изымают специально выращенный орган, конечно, погибает.



Ученые уже работают с лабораторными мышами

В случае с крысой, ее, конечно, не очень жалко. Но вот с человекообразными обезьянами, вроде шимпанзе, совсем другая история. Нам надо решить, готовы ли мы убивать животных с интеллектом четырехлетнего ребенка ради спасения взрослого человека или настоящего ребенка. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем: все-таки высшей ценностью в нашей цивилизации является человек.

Ученые, кстати, пытались вырастить человеческие органы в этически нейтральных свиньях, но у них ничего не вышло. Эволюционное расстояние между нами и ними слишком велико: гены человека и свиньи, условно говоря, не понимают языки друг друга. Им трудно жить в одном теле.

С обезьянами у нас разница минимальная, поэтому и опыты идут намного легче. Кстати, тут возникает еще один интересный момент. Во многих культурах свиньи и обезьяны – не слишком почитаемые или даже "нечистые" животные. Некоторые религии предписывают вообще к ним не прикасаться. Как быть в этой ситуации поступать верующим непонятно. Либо жить во грехе, либо умирать в благочестии? Неясно.



Ну все же главные споры вокруг этих опытов вызывает сам принцип смешивания человека и животного. Очень многие люди на нашей планете считают такие опыты абсолютно неэтичными и даже оскорбительными. Ученых обвиняют в том, что они заходят на территорию Бога: туда, где людям вовсе не место.



Человек и обезьяна имеют генетическую схожесть

Именно поэтому исследования химер очень трудно проводить в Европе и США, там слишком серьезные ограничения на работу ученых. Именно поэтому профессор Бельмонте и его коллеги сейчас работают в Китае, где Компартия разрешает им вообще все.

Впрочем, на пятки исследователям наступает Хиромицу Накаучи – американец японского происхождения, который работает над той же проблемой у себя на исторической родине. Правительство Японии дало ему разрешение на создание химерных животных с человеческими органами.



Хиромицу Накаучи

Конкуренция в этой сфере означает только одно: очень скоро один из научных коллективов осуществит первую в истории пересадку человеческого органа, выращенного в химерном животном.

И как только эта калитка будет открыта, остановить прогресс будет невозможно. Такие операции станут повсеместными. Путь человечества к вечной молодости и почти вечной жизни будет открыт.

Но есть одно "но". Выращивание химерного организма с органом, генетически идентичным человеческому, стоит колоссальных денег. Операция по его пересадке – это еще мешок золота.

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Поэтому если вы хотите жить несколько сотен лет и иметь возможность менять старые и больные органы, то начинайте копить деньги уже сейчас. Бессмертие будет по карману только миллионерам. А выражение "простые смертные" станет буквальным.