Росія може повторити історію Радянського Союзу, – американський політолог

Владімір Путін загнав себе у пастку. Адже історично так склалося, щоб після перемир'я, яким закінчувалися майже всі війни у світі, наступає політична криза.

Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Путіну буде складно утримати владу.

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Що може зруйнувати Росію

Російському диктатору зараз вкрай необхідно, щоб його владу ніхто не чіпав й Захід зменшив санкційний тиск на Росію. На думку американського політолога, від того, що продовжуватиметься війна Україна через 2 – 3 роки стане сильнішою, а Росія внаслідок санкцій – слабшою.

Росія може повторити історію Радянського Союзу, якщо не пройде через перебудову, яку не пройшла наприкінці 90-х, коли розвалився СРСР,

– мовив Юнус.

За його словами, США припустилися помилки, бо не демонтували імперіалістичне бажання росіян. Втім, цей демонтаж може відбутися після завершення російсько-української війни й тут важливо, як країна з нього вийде.

Політична криза в Україні може базуватися на підтримці Заходу. А на яких ресурсах базуватиметься криза, через яку пройде Росія? Це буде повтор лихих 90-х. Путін не зможе це утримати,

– додав американський політолог.

Путін, з його слів, може погодитися на укладення мирної угоди, якщо Дональд Трамп забезпечить йому збереження влади у Росії.

Водночас український президент Володимир Зеленський вважає, що Трамп може примусити Путіна до миру, якщо захоче, адже Путін його боїться.