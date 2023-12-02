Результат буде тільки в єдності, – військовий різко відповів на сутички між політиками

Росія щороку вкладає чимало коштів, аби дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Останні місяці стали справжнім випробуванням для українців не лише на фронті, а й в інформаційному просторі.

Особливо в мережі ширилося чимало скандалів, зокрема серед політиків. Командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, як військові ставляться до подібних сутичок.

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Думка військового щодо чварів між політиками

"Інколи "дезу", яку закидують в наш інформаційний простір, засоби масової інформації підхоплюють, не розуміючи того, і це грає на руку противнику. Потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації, але весь час продовжувати аналізувати, слухати інші думки й робити свої висновки", – сказав військовий.

отримувати інформацію лише з офіційних джерел;

не варто реагувати на занадто емоційні повідомлення;

не поширювати неперевірену інформацію.

Ідентифікувати маніпуляцію, фейк, оцінити рівень їх небезпеки і як їм можна запобігти, можна лише за допомогою підвищення медіаграмотності та дотримання правил інформаційної гігієни, зокрема:

Результат буде тільки в єдності, коли ми спільно рухаємося до спільних цілей та перемоги, тоді ми зможемо забезпечити результат та здолати окупанта. Якщо ми будемо сваритися та обговорювати чвари, які відбуваються в кулуарах або в будь-яких інших місцях, це до добра не доведе,

– зазначив командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр.

Федоренко наголосив, наратив "все пропало" потрібно прибрати з повістки дня. З плином часу українцям вдасться звести до мінімуму всі корупційні ризики.

"А це буде можливо тоді, коли всі будуть рівними перед законом, і ми до цього активно рухаємося. Приміром, вже до великої кількості топпосадовців було порушено кримінальні справи та по деяких вже є судові рішення", – підсумував військовий.

Федоренко про ситуацію на фронті: дивитися відео

Нагадаємо, вибори в Україні проведуть тільки після завершення воєнного стану. До такої угоди прийшли в середині листопада всі політичні сили, представлені у Верховній Раді України.

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