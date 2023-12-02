Результат буде тільки в єдності, – військовий різко відповів на сутички між політиками
Росія щороку вкладає чимало коштів, аби дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Останні місяці стали справжнім випробуванням для українців не лише на фронті, а й в інформаційному просторі.
Особливо в мережі ширилося чимало скандалів, зокрема серед політиків. Командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, як військові ставляться до подібних сутичок.
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Думка військового щодо чварів між політиками
"Інколи "дезу", яку закидують в наш інформаційний простір, засоби масової інформації підхоплюють, не розуміючи того, і це грає на руку противнику. Потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації, але весь час продовжувати аналізувати, слухати інші думки й робити свої висновки", – сказав військовий.Зверніть увагу! Ідентифікувати маніпуляцію, фейк, оцінити рівень їх небезпеки і як їм можна запобігти, можна лише за допомогою підвищення медіаграмотності та дотримання правил інформаційної гігієни, зокрема:
- отримувати інформацію лише з офіційних джерел;
- не варто реагувати на занадто емоційні повідомлення;
- не поширювати неперевірену інформацію.
Результат буде тільки в єдності, коли ми спільно рухаємося до спільних цілей та перемоги, тоді ми зможемо забезпечити результат та здолати окупанта. Якщо ми будемо сваритися та обговорювати чвари, які відбуваються в кулуарах або в будь-яких інших місцях, це до добра не доведе,
– зазначив командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр.
Федоренко наголосив, наратив "все пропало" потрібно прибрати з повістки дня. З плином часу українцям вдасться звести до мінімуму всі корупційні ризики.
"А це буде можливо тоді, коли всі будуть рівними перед законом, і ми до цього активно рухаємося. Приміром, вже до великої кількості топпосадовців було порушено кримінальні справи та по деяких вже є судові рішення", – підсумував військовий.
Федоренко про ситуацію на фронті: дивитися відео
Нагадаємо, вибори в Україні проведуть тільки після завершення воєнного стану. До такої угоди прийшли в середині листопада всі політичні сили, представлені у Верховній Раді України.
Скандал із депутаткою Мар'яною Безуглою : головне
- Ніч з 26 на 27 листопада, вочевидь, видалась безсонною для 35-річної депутатки Верховної Ради Мар'яни Безуглої. Ввечері, вночі і майже весь наступний день вона написала в своїх соцмережах майже з десяток постів з критикою головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
- Ключовий закид Безуглої, яка, зокрема, є заступницею голови парламентського комітету з нацбезпеки і оборони, стосувався того, що головком ЗСУ начебто "не зміг надати план задуму на 2024 рік".
- "Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний", – наголосила депутатка.
- У своїх дописах Мар'яна Безугла критикує Головкома ЗСУ за "радянізацію" української армії, за недостатньо пророблений план контрнаступу влітку цього року, і навіть за те, що досі не звільнений з посади багаторічний очільник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.
- Крім того, вона побіжно звинувачує керівництво Генштабу в покриванні генералів, які, на її думку, неефективно виконують свої обов'язки. Серед таких вона називає Героя України, колишнього командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Василя Зубанича. Безугла називає його кумом очільника Генштабу Сергія Шаптали і зауважує, що саме він відповідав за невдалий наступ на півдні в цьому році.