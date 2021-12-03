Політичний та дивний меседж, – Арахамія про "привіти" Венедіктової Ахметову

Давид Арахамія заявив, що його здивували слова Ірини Венедіктової про намір активізувати розслідування понад 200 справ проти компаній і підприємств, пов'язаних з Рінатом Ахметовим.

Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що, на його думку, не треба генеральному прокурору займатися політикою. Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах Ради.

Читайте також Телевізійний килим олігарха, – у Зеленського відмовились від участі в шоу на каналі Ахметова

Якщо є якісь кримінальні провадження, по яких вони хочуть рухатися, це будь-якої людини чи підприємства стосується, треба звітувати про роботу щодо цих проваджень, а не якісь попередні,

– сказав Давид Арахамія.

Очільник президентської парламентської фракції додав: "Я не юрист, щоб кваліфікувати це, але я вважаю це політичним меседжем. Це моя особиста думка, це дивний меседж".

Що відомо про заяву Венедіктової