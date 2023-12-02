Поставлено завдання до виступу Путіна, – Світан про посилення атак на Авдіївку й Бахмут

У листопаді Володимир Зеленський оголосив, що Путін вимагає від російських військових до середнього грудня показати успіхи в боях за Авдіївку. Тепер же стало відомо, до якої дати приурочений "дедлайн" диктатора.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що задля атак на Донеччині агресор навіть готовий до втрат на інших напрямках.

Дивіться також Особливо цими днями: Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги

До якої події приурочений наступ агресора

За повідомленням Генштабу, найбільшу кількість атак агресора Сили оборони відбили на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Сумарно ж на всіх 1200 кілометрах лінії фронту було відбито 84 атаки, з яких на Авдіївку, Мар’їнку та Бахмут припало понад 40 атак.

"Росіяни намагаються використати останні дні перед ливневими "заходами" на фронт, аби покращити свої позиції, тому що залишатися в низовинах біля Бахмута для них все одно, що загинути. Водночас щодо Авдіївки стоїть завдання до виступу Путіна здобути перемогу”, – припустив Світан.

Стало відомо, що 14 грудня Путін проведе свою традиційну "пряму лінію" – пресконференцію з питаннями від нібито "простих росіян". На ній також очікують, що російський диктатор оголосить про свій намір балотуватися на наступний президентський термін

Саме тому перед російськими військовими стоїть завдання продемонструвати успіхи до середини грудня, адже створить для Путіна сприятливе інформаційне тло. Через таке завдання окупанти не наважуються перекинути на Херсонський напрямок суттєве підкріплення зі Сходу.

Роман Світан про те, чому Путіну потрібний успіх до середини грудня: дивіться відео

Російська пропаганда починає "давати задню" стосовно Авдіївки