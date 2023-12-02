Поставлено завдання до виступу Путіна, – Світан про посилення атак на Авдіївку й Бахмут
У листопаді Володимир Зеленський оголосив, що Путін вимагає від російських військових до середнього грудня показати успіхи в боях за Авдіївку. Тепер же стало відомо, до якої дати приурочений "дедлайн" диктатора.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що задля атак на Донеччині агресор навіть готовий до втрат на інших напрямках.
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До якої події приурочений наступ агресора
За повідомленням Генштабу, найбільшу кількість атак агресора Сили оборони відбили на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Сумарно ж на всіх 1200 кілометрах лінії фронту було відбито 84 атаки, з яких на Авдіївку, Мар’їнку та Бахмут припало понад 40 атак.
"Росіяни намагаються використати останні дні перед ливневими "заходами" на фронт, аби покращити свої позиції, тому що залишатися в низовинах біля Бахмута для них все одно, що загинути. Водночас щодо Авдіївки стоїть завдання до виступу Путіна здобути перемогу”, – припустив Світан.
Саме тому перед російськими військовими стоїть завдання продемонструвати успіхи до середини грудня, адже створить для Путіна сприятливе інформаційне тло. Через таке завдання окупанти не наважуються перекинути на Херсонський напрямок суттєве підкріплення зі Сходу.
Роман Світан про те, чому Путіну потрібний успіх до середини грудня: дивіться відео
Російська пропаганда починає "давати задню" стосовно Авдіївки
- Протягом останнього часу російські чиновники дедалі частіше почали вживати стосовно своїх наступальних дій термін "активна оборона". Хоча він у цьому випадку є некоректним, адже активна оборона передбачає відповіді на атаки противника, а українські військові масованих атак на цьому напрямку не проводять.
- Для таких некоректних формулювань існує лише одне притомне пояснення: Росія починає про всяк готувати своїх громадян до того, що ніяких стратегічних успіхів її армія поблизу Авдіївки не здобуде. Хоча в перші дні нового етапу битви пропаганда окупантів обіцяла швидку перемогу.
- Тепер же зусилля російських пропагандистів переключилися на Мар'їнку, в який протягом двох років повномасштабного вторгнення не вщухають бої. Від українського міста вже майже нічого не лишилося, але Росія намагається дотиснути Сили оборони для того, щоб продемонструвати свій символічний "успіх", який не матиме ніякого значення.