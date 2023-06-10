Боротьба між двома групами в Росії, – Піонтковський назвав вирішальний фактор у протистоянні

У Росії політична ситуація все більш нестабільна. Політичні еліти розділились на дві групи у своїх поглядах щодо війни в Україні та її вирішення. Є один тригер, який стане ключовим у їхніх суперечках.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. На його думку, вирішальний фактор стосуватиметься українського контрнаступу.

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Дві домінантні групи у Росії

Політичні війни в Росії набирають обертів. Одним із найяскравіших облич серед любителів їх розпалювати став Євгєній Пригожин. Останнім часом його заяви стали такими гострими, навіть дещо "антивоєнними", що складно сказати, що він досі виконує "замовлення" Владіміра Путіна.

Зараз є партія Путіна і людей, які його підтримують. Я б їх назвав "партія почесної нічиї". Це те, до чого українців спонукають все нові миротворці,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Серед них і Папа Римський, й Ілон Маск та інші люди, які постійно заявляють про мир та перемовини. Навіть якщо це вимагатиме залишити окуповані території Росії. Саме це б згодом російський диктатор і згодував би своєму народу як таку собі "почесну нічию".

"Є друга партія. Їх я б назвав "прихильниками керованої капітуляції". Вони зрозуміли, що на ту саму "нічию" ніколи не піде Україна. Та й позиція Заходу на сьогодні також тверда – повний вивід окупаційних військ", – наголосив політик.

Тож представники цієї групи пропонуватимуть добровільно це зробити, аби вберегти Росію від хаосу, який утвориться після поразки.

Андрій Піонтковський про боротьбу двох політичних груп в Росії: дивитись відео

Що стане вирішальним у протистоянні

На подібну позицію "керованої капітуляції" переходять і вагомі політичні фігури. Серед них і депутат держдуми Констянтін Затулін, який закликав до знищення України ще задовго до Путіна.

Заява про те, що Україна, яку він все життя хотів знищити, залишиться назавжди, фактично перекреслює справу його життя.

На мій погляд, перший же успіх українського контрнаступу, наприклад, взяття великого міста, стане тригером у протистоянні двох груп,

– підкреслив Піонтковський.

Він додав, що символічно було б, якщо таким містом став би Бахмут. Адже Євгєній Пригожин свідомо вивів звідти свої війська, а тепер постійно заявляє про те, що міноборони ніколи це місто не втримає.

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