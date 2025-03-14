Чи є у Трампа достатньо терпіння мати справу з Путіним: що каже Зеленський

Хоча під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп фокусувався на внутрішній політиці, але завершення війни в Україні для нього також є важливим завданням. Президент США готовий мати справу з Владіміром Путнім.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про готовність Трампа завершити війну

Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна в Україні залишається у фокусі уваги Дональда Трампа та його адміністрації. Він вважає, що США надалі будуть чинити тиск на Росію. Це передбачено в планах щодо міжнародної політики США.

Що стосується міжнародної політики, для нього, я вважаю, пріоритети – це Україна і Middle East, Іран. Америка хоче закінчення війни "рускіх" проти України. Америка розуміє, що Іран може бути небезпечний для політики і для життя Сполучених Штатів,

– сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України висловлювався щодо необхідності тиску з боку США і всього світу на Росію. Якщо його буде достатньо, то можливо буде робити дипломатичні кроки для встановлення справедливого миру в Україні.

Додамо, що Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно прагне припинення вогню і готова обговорювати це зі США. А американська сторона натомість має самостійно зробити висновки після зустрічі з російською делегацією.