Плани Трампа – непостійні: Березовець відповів, від чого вони залежать
У ЗМІ оприлюднили деталі так званого "мирного плану" Дональда Трампа, який передбачає здачу Росії частини нині окупованих територій в обмін на мир. Цілком імовірно, що певні плани у ексочільника США і справді можуть бути.
Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Але проблема в тому, що політика Трампа за один день може кардинально змінитися.
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"У Трампа може існувати в голові 10 різних планів, які уживатимуться там спокійно. Один план може бути – "розбомбити Китай ядерними боєголовками", а інший – "домовитися з Китаєм і мирно віддати їм Тайвань". Це людина протиріч", – пояснив він.
Як Трамп змінює свою риторику
Дональд Трамп може змінити свою риторику за один день, вважає Березовець. Тому й до будь-яких планів, які оприлюднюють ЗМІ, треба ставитися скептично. Достеменного невідомо, якої саме ідеї дотримується сам Трамп у той чи інший момент, і який із радників остаточно може вплинути на нього.
"Я цілком допускаю, що наявність планів може бути. Чи є вони остаточними – аж ніяк. Чи буде їх дотримуватися Трамп на випадок, якщо знову увійде до Білого дому – не факт. Бо може виявитися так, коли Трамп перебиратиме на себе владу, на нього може впливати зовсім інший радник", – пояснив політолог.
Він додав, що разом з цим адміністрація Білого дому завжди обережно вела політику щодо України. Від початку їхня риторика була побудована за тезою "нічого про Україну без України". І зараз вони коментують щодо ударів по російських військових об'єктах, але останнє слово залишається за нашою країною.
Що відомо про "мирний план" Трампа: основне
- Володимир Зеленський розкритикував заяву Дональда Трампа, назвавши її примітивною. За його словами, це відкриє шлях Путіну до нових загарбницьких війн. Український президент запросив Трампа до України. Той начебто висловив зацікавленість, але без зобов'язань приїздити.
- Ба більше – Зеленський наголосив, що "не потрібні ефемерні ідеї". Треба реальні, бо на кону стоять людські життя.
- Тим часом у Трампа назвали статтю The Washington Post "фейковими новинами". Мовляв, політик не пристане на жодні "мирні плани" допоки не займе посаду.