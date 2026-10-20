Україні немає місця у світі Трампа: Айзенберг пояснив його бачення поділу світу

Дональд Трамп продовжує виступати з різкими заявами щодо України та Володимира Зеленського, а його рішення про торгівлю російським дизельним пальним викликало критику в американських медіа. Однак пояснювати політику президента США лише його прихильністю до Володимира Путіна було б надто просто.

Ігор Айзенберг в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що, на його думку, насправді визначає ставлення Трампа до України та європейських союзників. Він також пояснив, чому спроби переконати американського президента змінити свою політику можуть не мати результату.

Трамп бачить світ поділеним між трьома лідерами

Рішення Білого дому щодо Росії та України викликають невдоволення в американському інформаційному просторі. За спостереженнями Айзенберга, політику президента критикують видання з різними політичними поглядами, зокрема консервативна The Wall Street Journal і ліберальна The New York Times. Навіть прихильніший до республіканців Fox News повідомляє про суперечливі рішення адміністрації.

Проте в діях Трампа не варто шукати лише бажання допомогти російському диктатору. Його підхід до міжнародних відносин, як вважає Айзенберг, значною мірою визначається особистою вигодою, зокрема фінансовими інтересами найближчого оточення.

Я думаю, що не зовсім правильно було б говорити, що Трамп став на бік Путіна. Трамп перебуває на своєму боці, своєму особистому. Його особистий бік – це поповнення своєї кишені та кишень членів своєї родини, кишень своїх друзів грошима,

– пояснив Айзенберг.

Особисті інтереси американського президента поєднуються з його уявленнями про те, хто має визначати правила міжнародної політики. У такому баченні найбільшу вагу мають керівники держав, здатних домовлятися між собою про сфери впливу, тоді як меншим країнам відводиться зовсім інша роль.

Це світ, який слід поділити між ним, Путіним і Сі Цзіньпіном. І в його розумінні для України в цьому світі взагалі немає місця. Вона має бути у сфері інтересів Путіна, і Путін може з нею робити все, що хоче. Це нікого не повинно стосуватися,

– наголосив Айзенберг.

Подібне ставлення, на його думку, поширюється і на європейські держави. Трамп охочіше співпрацює з країнами, де при владі перебувають ультраправі сили, оскільки розраховує знаходити з ними спільну мову. Інші європейські уряди його цікавлять значно менше, навіть якщо йдеться про давніх союзників Сполучених Штатів.

Трамп не вважає свою політику помилковою

В Україні та за її межами залишається сподівання, що американському президенту можна пояснити небезпеку поступок Росії та переконати його діяти інакше. Проте Айзенберг не очікує, що такі аргументи змінять позицію Білого дому, адже йдеться не про окреме помилкове рішення, а про світогляд самого Трампа.

Дуже багато людей упевнені десь у підсвідомості, що Трампа можна в чомусь переконати. Що він щось робить неправильно, а йому можна пояснити: "Містере президенте, адже правильно робити так. Чому б вам так не вчинити?" А він вважає, що все робить правильно, тому що в його розумінні світ саме такий. У ньому є три сильні чоловіки, більше нікого немає. Усі інші – це дрібні сошки, які крутяться під ногами й заважають,

– зазначив Айзенберг.

Такий підхід суттєво відрізняється від того, як будували зовнішню політику попередні американські президенти. Упродовж XX та XXI століть демократи й республіканці могли по-різному реагувати на міжнародні конфлікти, але в основі їхніх рішень, за оцінкою Айзенберга, залишалися спільні принципи.

Йдеться про захист прав людини, демократії та ринкової економіки. Навіть у період ізоляціонізму перед Другою світовою війною США не відмовлялися від цих цінностей, хоча й намагалися уникати втручання в міжнародні конфлікти. Після війни підтримка демократичних держав стала одним із важливих напрямів американської політики.

Після Другої світової війни і Трумен, і Ейзенхауер, і Кеннеді, і Джонсон, і Ніксон, і Форд, і Картер, і Рейган, і обидва Буші, і Обама, і Байден, і Клінтон дотримувалися різних зовнішньополітичних підходів. Але їхні підходи ґрунтувалися на тому, що Сполучені Штати зацікавлені в захисті свободи в різних країнах, щоб тоталітаризм не крокував планетою. А Трампу це все глибоко чуже, йому це все не потрібно, його це взагалі не цікавить,

– пояснив Айзенберг.

Різницю в поглядах добре видно не лише у відносинах з Україною. Американський президент неодноразово негативно висловлювався про Канаду, Францію, Іспанію та інші європейські країни. За оцінкою Айзенберга, Трамп сприймає Канаду як державу, яка повинна підпорядковуватися Сполученим Штатам, а частину Європи фактично готовий залишити у сфері впливу Москви.

Водночас позиція американського суспільства не обов'язково збігається з політикою президента. Критика його рішень лунає в медіа з різних частин політичного спектра, а Конгрес наразі не проводить засідань через передвиборчу кампанію. Законодавці, які переобираються 3 листопада, працюють зі своїми виборцями, тому результати голосування можуть вплинути на подальше співвідношення політичних сил у Вашингтоні.

Айзенберг про ставлення Трампа до України: дивіться відео