Політики, яких вимели, хочуть повернутися, – Кравчук про дочасні парламентські вибори

В останній день політичного року, 17 грудня, представник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив, що його партійці готові скласти мандати. У такий спосіб нардепи планують спровокувати дочасні вибори.

Однак такі заяви можуть зіграти на руку Росії. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"Просто політики хочуть повернутися до влади. Ті, яких вимели, хочуть повернутися", – наголосила Кравчук.

За її словами, навіть якщо припустити, що дочасні парламентські вибори відбудуться, партії складатимуться здебільшого зі старих облич. Водночас є майже 100% ймовірність, що Верховна Рада поточного скликання пропрацює як належить аж до чергових виборів.

Гра на користь Росії

Народна депутатка переконана, що дочасні вибори лише розбалансують ситуацію в Україні, тож ворогу буде легше натиснути на нас під час переговорів або здійснити вторгнення.

Хоч Збройні сили України готові до будь-яких ситуацій, найкраще, щоб усе було стабільно, а люди гуртувалися, навіть у політичній сфері.

Я не кажу, що цього точно не станеться до кінця каденції, але зараз я не бачу сигналів, щоб були дочасні парламентські вибори,

– зауважила Кравчук.

І навіть якщо вся партія ОПЗЖ складе мандати, їх не буде достатньо, щоб оголосити перевибори до Ради. У такий спосіб політсила просто привертає до себе увагу та намагається потрапити в інформаційний простір.

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Дочасні парламентські вибори в Україні: що відомо