16:05
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Політики оригінально привітали молодят з Днем Святого Валентина: фото та відео

      144 Читать новость на русском

      У столиці України 14 лютого очікується 189 одружень. Політики Володимир Гройсман, Павло Петренко та Станіслав Куценко також вирішили привітати молодят, а тому приїхали на церемонії до київського РАЦСу.

      Загалом по всій країні очікується одруження 1800 пар. У 2018 році розписалося 2400 пар, однак, цього року закохані планують побити цей рекорд.

      Читайте також: 20 романтичних хітів до Дня Святого Валентина

      Весілля
      Перша пара, яка одружилася в День Святого Валентина


      Павло Петренко готується вітати молодят

      Пару, яка одружилася першою, привітав та вручив свідоцтво про шлюб сам міністр юстиції Павло Петренко. Приїхав, аби привітати закоханих і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Кохайтеся, а про документи подбає Міністерство юстиції України та Уряд Володимира Гройсмана,
      – наголосив Павло Петренко.

      Гройсман
      Володимир Гройсман та Павло Петренко приїхали привітати одружені пари

      Начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко зазначив, що пари, які одружуються 14 лютого, на жаль, також розлучаються.

      До речі, найбільше розлучень серед пар, які одружилися 5 років тому, а саме 14 лютого 2014 року. Тобто здається символічна дата, але 17% пар розлучились,
      – розповів Куценко.

      Діамантове весілля
      Володимир Гройсман вітає пари з "ювілейним весіллям"

      Міністерство юстиції України запровадило новий вид весілля так зване "ювілейне весілля" – закохані у свою круглу дату одруження можуть відсвяткувати у РАЦСі. 14 лютого очікується 6 таких пар, одна з них буде святкувати "діамантове весілля" – 55 років разом. 

      blog_ava
      Законопроект про нові санкції США проти Росії: з'явилася реакція Кремля
      сьогодні
      4543
      Теги: Новини України Новини Києва Міністерство юстиції Володимир Гройсман Павло Петренко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      сьогодні , 15:01 "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      Дмитро Снєгирьов 680
      Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      сьогодні , 14:54 Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      14210
      Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ
      сьогодні , 14:00 Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ
      Юлія Турелик 646
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      44026
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сьогодні , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 1609
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук