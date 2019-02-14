Політики оригінально привітали молодят з Днем Святого Валентина: фото та відео

У столиці України 14 лютого очікується 189 одружень. Політики Володимир Гройсман, Павло Петренко та Станіслав Куценко також вирішили привітати молодят, а тому приїхали на церемонії до київського РАЦСу.

Загалом по всій країні очікується одруження 1800 пар. У 2018 році розписалося 2400 пар, однак, цього року закохані планують побити цей рекорд.

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Перша пара, яка одружилася в День Святого Валентина



Павло Петренко готується вітати молодят

Пару, яка одружилася першою, привітав та вручив свідоцтво про шлюб сам міністр юстиції Павло Петренко. Приїхав, аби привітати закоханих і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Кохайтеся, а про документи подбає Міністерство юстиції України та Уряд Володимира Гройсмана,

– наголосив Павло Петренко.



Володимир Гройсман та Павло Петренко приїхали привітати одружені пари

Начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко зазначив, що пари, які одружуються 14 лютого, на жаль, також розлучаються.

До речі, найбільше розлучень серед пар, які одружилися 5 років тому, а саме 14 лютого 2014 року. Тобто здається символічна дата, але 17% пар розлучились,

– розповів Куценко.



Володимир Гройсман вітає пари з "ювілейним весіллям"

Міністерство юстиції України запровадило новий вид весілля так зване "ювілейне весілля" – закохані у свою круглу дату одруження можуть відсвяткувати у РАЦСі. 14 лютого очікується 6 таких пар, одна з них буде святкувати "діамантове весілля" – 55 років разом.