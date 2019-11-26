Політолог пояснив, як пов'язані реформи і хвиля бруду, що виливається на владу

В Україні розпочалися справжні реформи, а ті, чиї корупційні інтереси вони зачіпають, всіляко противляться змінам.

Про це у своєму блозі на ЛІГА.net пише політолог Петро Олещук.

Він наголошує, що останнім часом Верховна Рада з ініціативи Президента ухвалила низку значущих законодавчих рішень. Зокрема, йдеться про зняття депутатської недоторканності, перезапуск НАЗК і початок роботи Вищого антикорупційного суду, повернення відповідальності за незаконне збагачення, встановлення покарання за прогули та "кнопкодавство" для депутатів тощо.

Є також прогрес у покаранні злочинців із числа старих політиків. У слідчому ізоляторі опинився нардеп Сергій Пашинський; Олег Гладковський і Ярослав Дубневич отримали запобіжні заходи за оборудки в оборонній сфері та на залізниці відповідно. Крім того, зауважив політолог, постраждала схема одіозного Віктора Медведчука з увезення скрапленого газу, яка процвітала за минулої влади. Також зроблено крок до закриття сумнозвісних "майданчиків Яценка" – парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який дасть змогу обходитися без посередників при передачі інформації у сфері оцінки нерухомості.

Чи всім це подобається? Звісно, не всім. І кожен з "ображених" має серйозні ресурси: політичні, інформаційні, ідеологічні. Звичайно, всі ці реформи – дуже мало, щоб справді змінити Україну. Більш глибокі реформи очікують на нас попереду, але навіть нинішні перші кроки добряче скаламутили воду української політики, де всі ображені вже формують "широку опозицію" та разом, забувши вчорашні конфлікти, єдиним фронтом намагаються зупинити зміни,

– зазначив Петро Олещук

Він також підкреслив, що справжніми реформами завжди хтось незадоволений, особливо в країні, де міцно вкоренилася корупція. Водночас політолог не виключає, що далі противники реформ роздмухуватимуть ще більші скандали проти чинної влади.

"Сексуальні скандали в Раді? Та це лише початок – скандалів буде більше, настільки серйозні ресурси задіяні", – вважає політолог.

"Реформи, яким усі аплодують, – це, швидше за все, не реформи, а їхня імітація, бо реформи не можуть не зачіпати інтересів. А от те, що перетворює затхле болото політики на водоспад взаємних образ і обвинувачень, мабуть, і справді є реформами. Як би хто не оцінював їхні наслідки", – наголосив Петро Олещук.

Він також додав, що в українському суспільстві панує хибне уявлення про реформи як про щось хороше, але майже недосяжне. Так сталося через те, що досі реформи проводили або заради імітації діяльності, або щоб отримати черговий кредит МВФ. А тому наразі не всі розуміють, що справжні зміни вже розпочалися.