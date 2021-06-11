З політради "Голосу" нікого не виключали, – Осадчук

Нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук запевнив, що наприкінці 2020 року нікого з політичної ради партії не виключали. Тоді мовилося про переобрання всієї політпартії і розширення впливу місцевих організацій.

Тож, планували залучити регіони. Про це Осадчук повідомив в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

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За його словами, партією "Голос" керує політична рада, яка складається з 7 людей. Її планували створити ще перед місцевими виборами. Зараз у політраді є:

голова партії Кіра Рудик;

заступники Інна Совсун;

Ярослав Железняк;

Андрій Осадчук;

Ярослав Довбуш – представляє львівську організацію;

Григорій Маленко з київської організації;

Віктор Євпак – черкаську.

Він додав, що саме ці люди приймають управлінські рішення. Щобільше, як він додав, Сергій Притула у нову політраду не балотувався.

Ніхто, нікого і нізвідки не виключав,

– наголосив він.

Як проходило голосування

Олександра Устінова раніше повідомляла про те, що на голосування партії ніхто не зважав, інакше б там були інші представники.

Що таке політична рада? Це центральний керівний представницький орган партії, до якого входять голови обласних організацій партії та представники з регіонів.



Політрада зазвичай скликає з'їзди партії, обирає зі свого складу членів президії партії, обирає та звільняє його заступників за поданням голови партії. Це центральний керівний представницький орган партії, до якого входять голови обласних організацій партії та представники з регіонів.Політрада зазвичай скликає з'їзди партії, обирає зі свого складу членів президії партії, обирає та звільняє його заступників за поданням голови партії. Склад політради може змінюватися щороку.

Виключення з політради: про що мовиться

Телеведучий та шоумен Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу" 9 лютого 2021 року, але на той момент залишався у партії. Про це пресслужба "Голосу" сказав в коментарі "Українській правді".

Також до політради не увійшли Софія Бобровська, Ярослав Юрчишин та низка інших.

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