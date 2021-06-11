З політради "Голосу" нікого не виключали, – Осадчук

11 червня 2021 , 21:02
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Джерело:

24 канал

Нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук запевнив, що наприкінці 2020 року нікого з політичної ради партії не виключали. Тоді мовилося про переобрання всієї політпартії і розширення впливу місцевих організацій.

Тож, планували залучити регіони. Про це Осадчук повідомив в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

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За його словами, партією "Голос" керує політична рада, яка складається з 7 людей. Її планували створити ще перед місцевими виборами. Зараз у політраді є:

  • голова партії Кіра Рудик;
  • заступники Інна Совсун;
  • Ярослав Железняк;
  • Андрій Осадчук;
  • Ярослав Довбуш – представляє львівську організацію;
  • Григорій Маленко з київської організації;
  • Віктор Євпак – черкаську.

Він додав, що саме ці люди приймають управлінські рішення. Щобільше, як він додав, Сергій Притула у нову політраду не балотувався.

Ніхто, нікого і нізвідки не виключав,
– наголосив він.

Як проходило голосування

Олександра Устінова раніше повідомляла про те, що на голосування партії ніхто не зважав, інакше б там були інші представники. 

Що таке політична рада?

Це центральний керівний представницький орган партії, до якого входять голови обласних організацій партії та представники з регіонів.

Політрада зазвичай скликає з'їзди партії, обирає зі свого складу членів президії партії, обирає та звільняє його заступників за поданням голови партії. 

Склад політради може змінюватися щороку.

Виключення з політради: про що мовиться

  • Телеведучий та шоумен Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу" 9 лютого 2021 року, але на той момент залишався у партії. Про це пресслужба "Голосу" сказав в коментарі "Українській правді".
  • Також до політради не увійшли Софія Бобровська, Ярослав Юрчишин та низка інших.

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Автор: Аліна Оліховська