Поліцейські Первомайська супроводжують жінок та дітей під час евакуації
7 березня 2022 , 12:58Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Миколаїв"
Поліцейські Первомайська допомагають жінкам та дітям під час евакуації. Вони супроводжують автобуси.
Начальник Первомайського районного відділу поліції Володимир Лопатін вірить, що ворога проженуть з української землі.
Важливо У Миколаєві, Вінниці й інших містах Кремль підтвердив свою тактику "спаленої землі"
Через загострену ситуацію на Миколаївщині деякі місцеві жителі вирішили тимчасово залишили свої домівки.
Сподіваємось, що скоро усі вони до них повернуться. А ми, правоохоронці, гідно захищатимемо житла первомайців від мародерів,
– сказав Лопатін.
Поліцейські проводять дітей / Фото поліції
Люди евакуйовуються / Фото поліції
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