ДПСУ виступає за об'єктивну перевірку і співпрацює з поліцією: деталі про побиття прикордонника

У Шевченківському відділку поліції побили військового-прикордонника. Нині триває розслідування й з'ясовуються усі обставини конфлікту.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив подробиці конфлікту. Він наголосив, що Держприкордонслужба співпрацює з поліцією та виступає за об'єктивне розслідування, передає 24 Канал.

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Що говорять у Держприкордонслужбі про побиття

Демченко наголосив, що ДПСУ виступає за об'єктивну перевірку всіх обставин, які могли призвести до цього конфлікту. Він також повідомив, що прикордонники співпрацюють з підрозділами поліції для того, щоб разом дати об'єктивну оцінку тому, що сталося.

За словами Демченка, військовий-прикордонник дійсно повертався з Києва. Він проходив військово-лікарську комісію і щодо цього є документальне підтвердження.

Наш військовослужбовець повертався з Києва, де в одному з медзакладів проходив військово-лікарську комісію після отримання акубаротравми. Його потяг відправлявся з залізничного вокзалу вночі. Власне, він в тому районі й перебував, очікуючи на повернення до свого підрозділу. Управлінням прикордонного загону, де він проходить службу, також почато службову перевірку за цим фактом,

– повідомив речник ДПСУ.

Крім того, Демченко повідомив, що зі слів військовослужбовця – він не був напідпитку, його не перевіряли на предмет алкогольного сп'яніння. Тому стверджувати, що прикордонник був в стані алкогольного сп'яніння наразі безпідставно.

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