ДПСУ виступає за об'єктивну перевірку і співпрацює з поліцією: деталі про побиття прикордонника
У Шевченківському відділку поліції побили військового-прикордонника. Нині триває розслідування й з'ясовуються усі обставини конфлікту.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив подробиці конфлікту. Він наголосив, що Держприкордонслужба співпрацює з поліцією та виступає за об'єктивне розслідування, передає 24 Канал.
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Що говорять у Держприкордонслужбі про побиття
Демченко наголосив, що ДПСУ виступає за об'єктивну перевірку всіх обставин, які могли призвести до цього конфлікту. Він також повідомив, що прикордонники співпрацюють з підрозділами поліції для того, щоб разом дати об'єктивну оцінку тому, що сталося.
За словами Демченка, військовий-прикордонник дійсно повертався з Києва. Він проходив військово-лікарську комісію і щодо цього є документальне підтвердження.
Наш військовослужбовець повертався з Києва, де в одному з медзакладів проходив військово-лікарську комісію після отримання акубаротравми. Його потяг відправлявся з залізничного вокзалу вночі. Власне, він в тому районі й перебував, очікуючи на повернення до свого підрозділу. Управлінням прикордонного загону, де він проходить службу, також почато службову перевірку за цим фактом,
– повідомив речник ДПСУ.
Крім того, Демченко повідомив, що зі слів військовослужбовця – він не був напідпитку, його не перевіряли на предмет алкогольного сп'яніння. Тому стверджувати, що прикордонник був в стані алкогольного сп'яніння наразі безпідставно.
Поліцейський побив військового у Києві: що відомо
- У мережі 5 листопада почали ширитися кадри з побиттям військовослужбовця у відділку поліції. Конфлікт стався у Шевченківському відділку поліції уночі 3 листопада.
- Жінка, яка поширила кадри з побиттям, заявила, що на відео – прикордонник Сергій. Він був у Києві, де проходив військово-лікарську комісію після контузії. Він мав повертатися на фронт, але його затримали правоохоронці через порушення комендантської години.
- За словами жінки, яка поширила кадри, військовий отримав струс мозку й нині перебуває в лікарні.
- У поліції прокоментували інцидент з військовим. Там заявили, що помітили чоловіка під час дії комендантської години. Коли поліцейські підійшли, аби перевірити документи й дізнатися причини перебування на вулиці, то до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі. Його також запросили до відділку, аби встановити особу, але між поліцейським і військовим спалахнув конфлікт. Правоохоронці також опублікували кадри з бодікамер.
- У поліції Києва повідомили, що ініціювали службову перевірку. За справу взялися також Київська міська прокуратура та ДБР. Досудове розслідування почали за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції. Попередня правова кваліфікація – перевищення влади або службових повноважень (стаття 365 Кримінального кодексу).