Найменшій – 5 місяців: на Закарпатті мати залишила дітей хворій родичці та зникла

На Закарпатті поліцейські-ювенали вилучили у матері трьох малолітніх доньок через недогляд. Найменшій з них виповнилося лише 5 місяців.

Інцидент трапився у Мукачево. Причиною стала майже тижнева відсутність матері, яка залишила дітей на літню родичку.

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Жінка покинула трьох маленьких доньок на родичку

Поліцейські ювенальної превенції Мукачівського районного управління поліції 13 квітня отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що мукачівка близько тижня тому залишила своїх трьох діток сусідці та досі не з'явилася.

Правоохоронці негайно відреагували на повідомлення. Спільно з представниками служби у справах дітей вони виїхали за вказаною адресою.

Як виявилося, дівчаток 4 та 5 років, а також найменшу з них – 5-місячну дитину, мати залишила на 50-річну родичку, яка має проблеми зі здоров’ям.



Жінка покинула дітей на родичку / Фото поліції Закарпаття

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Матір притягнуть до відповідальності

Комісія у складі соцпрацівників та поліцейських доставила діток до медичного закладу, де вони пройдуть ретельне обстеження. Подальшу їхню долю вирішуватимуть працівники місцевих соціальних служб.

Матір також вже розшукали та сконтактували з нею. Відомо, що жінка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та соціальних служб.

Ювенали спілкувалися з нею про необхідність виправлятися та створювати сприятливі умови для виховання власних дітей. Однак жінка це просто ігнорувала.

Тому за неналежне виховання дітей мукачівку притягнуть до відповідальності. Сім’я і надалі перебуватиме під контролем ювеналів та працівників соціальних служб, а дітки – під опікою держави.