Правоохоронець з Луганщини дезертирував та оформив собі мільйонні виплати для військовополонених

На Луганщині правоохоронець втік зі служби на окуповану територію та оформив там собі мільйонні виплати від України. Злочинну схему виявило ДБР та повідомило чоловіку заочно про підозру.

Підозру Державне бюро розслідувань також вручило і дружині колишнього правоохоронця. Подружжя оформило собі виплату, що держава призначає сім’ям військовополонених.

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Колишній правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окуповані території Луганщини ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там тоді якраз перебувала його дружина. Вона й доповіла командуванню свого чоловіка, що його начебто захопили в полон росіяни.

На підставі наданих командуванню документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року отримувало державні виплати. "Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 мільйона гривень", – кажуть у ДБР.

Обманувши Україну, чоловік навіть спробував влаштуватися на службу до "правоохоронних органів" ворога на окупованій Луганщині.

Колишньому правоохоронцю слідство оголосило підозру у дезертирстві та шахрайстві, а його дружині – у шахрайстві.

Статті, які інкримінують фігуранту, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Його дружині світить таке ж покарання.

"Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати", – зазначили у ДБР.

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