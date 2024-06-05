Правоохоронець з Луганщини дезертирував та оформив собі мільйонні виплати для військовополонених
Джерело:ДБР
На Луганщині правоохоронець втік зі служби на окуповану територію та оформив там собі мільйонні виплати від України. Злочинну схему виявило ДБР та повідомило чоловіку заочно про підозру.
Підозру Державне бюро розслідувань також вручило і дружині колишнього правоохоронця. Подружжя оформило собі виплату, що держава призначає сім’ям військовополонених.
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Банківські рахунки зрадників можуть заблокувати
Колишній правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окуповані території Луганщини ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там тоді якраз перебувала його дружина. Вона й доповіла командуванню свого чоловіка, що його начебто захопили в полон росіяни.
На підставі наданих командуванню документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року отримувало державні виплати. "Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 мільйона гривень", – кажуть у ДБР.
Обманувши Україну, чоловік навіть спробував влаштуватися на службу до "правоохоронних органів" ворога на окупованій Луганщині.
Колишньому правоохоронцю слідство оголосило підозру у дезертирстві та шахрайстві, а його дружині – у шахрайстві.Довідково. Статті, які інкримінують фігуранту, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Його дружині світить таке ж покарання.
"Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати", – зазначили у ДБР.
Колишній військовий ЗСУ втік у Москву та отримав там паспорт
- Колишній український військовий Сергій Кузнєцов, отримавши змогу виїхати за кордон через професійний спорт, втік до Росії та став її громадянином.
- Кузнєцов брав участь у чемпіонаті Європи з армійського рукопашного бою, що проходив у Польщі. Потім чоловік втік до Чехії, звідки зміг поїхати до Москви.
- У Росії зрадник України уже встиг похизувався отриманням паспорта країни-терористки. А там він уже встиг поділитися із російськими пропагандистськими ЗМІ про службу в ЗСУ та брехнею "про звірства у теробороні", а також жалівся, що з початку повномасштабного вторгнення ніяк не міг побачитися із родичами з Росії.