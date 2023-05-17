Хотів нажитися на горі: поліцейський в Одесі вимагав гроші у матері загиблого малюка
Джерело:Одеська обласна прокуратура
Співробітники Одеської обласної прокуратури викрили патрульного поліцейського на корупції. Чоловік намагався заробити на горі матері.
У знайомої зловмисника загинув маленький син, випавши з вікна багатоповерхівки. Дізнавшись про це, поліцейський вимагав гроші у матері.
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Що загрожує корупціонеру
За даними слідства, чоловік вимагав від знайомої тисячу доларів за вирішення питань із слідчим про закриття кримінального провадження за фактом загибелі малюка. Також правоохоронець обіцяв, що забезпечить непритягнення жінки до відповідальності за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
Патрульного затримали під час одержання частини неправомірних коштів у розмірі 600 доларів США.
Наразі поліцейському повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України).
Правоохоронець вимагав хабаря / Фото прокуратура Одеської області
Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
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