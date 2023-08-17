Уже звільнили: що чекає на поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину

Звільнили київського поліцейського, що на пішохідному переході збив 15-річну дівчину Альбіну Харченко. Вона отримала травми, які були несумісні з життям. Разом з тим правоохоронець може відправитись за ґрати на 8 років.

Ще 2 серпня, близько 19:00 сталася ця ДТП, внаслідок якої загинула дівчина. Водночас у четвер, 17 серпня, журналісти повідомили, що отримали відповідь на запит від Нацполіції. У ньому йдеться про те, що правоохоронця, якого обвинувачують у смерті підлітки, звільнили з посади.

Дивіться також Під Харковом поліцейський збив на смерть 15-річну дівчинку: ДБР шукає свідків

Звільнення поліцейського, що збив дівчину

Ймовірно, звати цього правоохоронця Ярослав Якименко. У той день він повертався з відрядження на службовій автівці та збив 15-річну на переході в селищі Пісочин, що неподалік від Харкова. Дівчина поверталася додому до селища Коротчин і дорогу переходила разом з велосипедом.

За фактом порушення службової дисципліни проведено службове розслідування, за результатами якого керівництвом департаменту прийнято рішення застосувати до поліцейського, причетного до згаданої події, найсуворіший захід дисциплінарного впливу у вигляді звільнення зі служби у поліції,

– йдеться у відповіді на запит до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Варто сказати, що раніше Департамент внутрішньої безпеки Національної заявляв про проведення службового розслідування. Тоді обвинувачуваного поліцейського відсторонили від виконання обов'язків.

Зверніть увагу! Як стверджують правоохоронці, ймовірно, Якименко на момент дорожньо-транспортної пригоди був тверезий. Таким був попередній результат медичного освідування.

Водночас слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, що зі загиблою Альбіною Харченко попрощалися у Коротичах 4 серпня. У 2023 році вона закінчила 9 клас.

Аварії: останні новини