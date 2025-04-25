У важких боях на Донеччині загинув поліцейський Василь Паньків
- У боях на Донеччині загинув поліцейський Василь Паньків, який отримав смертельне поранення під час російської атаки.
- Василь Паньків служив у поліції з 2014 року і добровільно приєднався до стрілецького батальйону в червні 2024 року, щоб захищати Україну.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Василь Паньків. Захисник отримав смертельне поранення у важких боях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
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На війні загинув поліцейський з Тернопільщини
У середу, 23 квітня, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції, старший лейтенант Василь Паньків. Так, під час чергової російської атаки 28-річний поліцейський отримав смертельне поранення.
У Нацполіції повідомили, що Василь Паньків прийшов на службу до поліції у 2014 році. Протягом довгого часу він працював у підрозділах слідства та дізнання. Однак у червні 2024 року він добровільно приєднався до новосформованого стрілецького батальйону поліції, щоб боронити державу від російських окупантів.
Справжній патріот, надійний товариш, який завжди приходив на допомогу, – таким Василь назавжди залишиться у пам'яті колег і побратимів, – пригадують у поліції Василя.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Панькова. Вічна та світла пам'ять.
Василь Паньків загинув на фронті / Фото Національної поліції України
Раніше стало відомо, що на фронті загинув Василь Малкович – боєць "Правого сектору", відомий під позивним "Хорват".