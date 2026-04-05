Захищав небо: на Херсонщині від удару FPV-дрона загинув поліцейський Віталій Кухарчук

На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув 35-річний капітан поліції Віталій Кухарчук. Він служив в органах внутрішніх справ із 2010 року.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Читайте також Росіяни цинічно вдарили по ринку в Нікополі: загинули люди, кількість постраждалих знову зросла

Ворожий дрон вбив поліцейського?

Зранку в неділю, 5 квітня, російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення поліції Херсонщини.

На жаль, внаслідок вибуху капітан поліції Віталій Кухарчук отримав травми, несумісні з життям.

Без сина залишились батьки, без чоловіка – дружина… Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого,

– йдеться в повідомленні.

У Нацполіції розповіли, що Віталій народився 1 вересня 1990 року. Він служив в органах внутрішніх справ із 2010 року, а з 2024-го – у батальйоні поліції особливого призначення на Херсонщині.

У складі мобільної вогневої групи поліцейський захищав небо над Херсоном від ворожих дронів, на його рахунку були десятки знищених російських БпЛА.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Кухарчука. Світла пам'ять!

Росіяни продовжують удари по Херсону: останні новини