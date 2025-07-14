У Львівській області внаслідок ДТП загинув поліцейський
- У Львівській області внаслідок ДТП загинув капітан поліції Ярослав Проць, інспектор батальйону поліції особливого призначення КОРД.
- Ярослав Проць служив понад 19 років в органах внутрішніх справ і поліції. У 2024 році став на захист України, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.
У селі Вербіж Стрийського району внаслідок ДТП 13 липня загинув інспектор батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини капітан Ярослав Проць.
Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.
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Що відомо про загибель поліцейського Ярослава Проця?
Капітан поліції Ярослав Проць загинув 13 липня. Йому було 42 роки. Понад 19 з них служив в органах внутрішніх справ і поліції. У 2024-му став на захист України.
У складі спецпідрозділу КОРД виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Ярослав Проць з честю та гідністю вірно служив українському народові,
– наголосили в поліції.
Також додали, що його будуть пам'ятати як самовідданого, професійного та сміливого працівника, чуйну й добру людину.
Керівництво й особовий склад поліції Львівщини висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Ярослав Проць загинув унаслідок ДТП / Фото поліції
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ярослава Проця. Вічна пам'ять!