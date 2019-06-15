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      Поліцейський жорстоко побив чоловіка кийком на Одещині: відео 18+

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      На Одещині поліцейський побив чоловіка кийком
      На Одещині поліцейський побив чоловіка кийком / Нацполіція

      Співробітник патрульної поліції напав на водія та пасажира авто, яке затримали за нібито порушення правил дорожнього руху на автодорозі у Білгород-Дністровському. Одного з них поліцейський жорстоко побив кийком.

      На оприлюдненому у Facebook відео видно, як поліцейський дістає зі службової машини кийок і починає бігти з ним за одним з чоловіків.

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      Колеги патрульного закликали його зупинитись, однак на їхні поради він ніяк не реагував. Зрештою, правоохоронцю не вдалось наздогнати чоловіка, тому він почав жорстоко бити його товариша. Продовжував навіть тоді, коли той впав на землю, намагаючись закритися від ударів.

      Поліцейський удари супроводжував лайкою. 

      Сідай, бл**ь, поїхали. Ти що, бл**ь, розумний, чи що? Ох**ли вже зовсім,
      – сказав поліцейський.

      В управлінні Національної поліції Одеської області заявили, що вже розпочали службову перевірку. Обіцяють "надати правову оцінку кожному учаснику конфлікту".

      "Між одним з правоохоронців і пасажиром авто виник конфлікт, під час якого поліцейський завдав чоловікові кілька ударів палицею. З цього приводу громадянин звернувся до медичного закладу і місцевого відділу поліції", – повідомили там.

      Це не єдиний гучний і пов'язаний з правоохоронцями інцидент, які сталися останнім часом. Смерть 5-річного Кирила на Київщині збурила українців – у стрілянині по дитині підозрюють п’яних поліцейських. А На Сумщині 7 червня авто, що належить начальнику поліції Конотопа Сергію Несмачному, збило 10-річного хлопчика. За кермом перебував не він.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Поліція Скандал
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