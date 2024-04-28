Не дожив день до 45-річчя: у Харкові попрощалися з поліцейським Івановим, якого вбила Росія

Полковник поліції Олександр Іванов помер у лікарні увечері 26 квітня. Він потрапив під повторну атаку "Шахедами", отримавши смертельні поранення.

На жаль, лікарі не змогли врятувати чоловіка, хоча й робили все можливе понад 20 днів, провели декілька операцій. Олександра було поранено 4 квітня під час одного з російських ударів по Харкову. Як повідомила кореспондентка 24 Каналу, поліцейський прийшов до тями і вже розмовляв із сім'єю і друзями – говорив, що вірить у перемогу.

Дивіться також "Залишила світ мистецтва і пішла на війну": на фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук

У Харкові провели в останню путь поліцейського

Сьогодні ми прощаємося з сином, батьком, поліцейським, офіцером. Офіцером з великої букви. З офіцером, який не сидів між двох стін, а коли прилетіло по житловому будинку, вийшов допомагати людям, які тоді були під завалами. Я прошу пробачення у батьків, дружини, дітей за те, що він загинув. Він загинув за своє рідне місто, виконуючи обов'язок поліцейського. Честь і слава йому за це. Честь і слава вам за те, що ви виростили його такою людиною,

– сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Прощання з поліцейським Олександром Івановим у Харкові / Фото 24 Каналу

У відомстві розповіли деталі про загиблого. Він служив у поліції понад 20 років і не дожив один день до 45-річчя – помер увечері 26 квітня.

Чоловіка поховали на Алеї Слави у Харкові. На похороні був особовий склад, друзі, близькі, харків'яни, представники місцевої влади. Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що серед колег і друзів на похороні були і ті, кого правоохоронець врятував – у ніч удару відправив в укриття через сигнал про загрозу повторної атаки. А сам залишився – щоб допомогти людям, які могли бути під завалами.

Харків провів в останню путь Олександра Іванова / Фото поліції регіону

Росіяни підло вдарили повторно

Шість дронів атакували Харків уночі 4 квітня. Олександр Іванов разом із колегами приїхав на місце влучання у Новобаварському районі.

"Правоохоронці надавали допомогу постраждалим, шукали уламки, документували наслідки злочину. Проте через сорок хвилин російські військові знову зухвало вдарили по житлових будинках. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення", – написали в поліції.

У Харкові поховали Олександра Іванова / Фото поліції регіону

Олександр рятував не тільки цивільних, а й колег

Капітан поліції Вікторія Міхєєва згадала, що він буквально штовхнув її у машину швидкої – і цим врятував життя.

Буквально за 3 – 4 секунди до вибуху ми почули звуки "Шахедів", почали тікати. Через дорогу стояла карета швидкої допомоги. Олександр Олександрович штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі. Після цього вибуху я його вже не бачила. Я вважаю його своїм янголом-охоронцем і дуже вдячна йому за те, що він був у той час поряд,

– сказала жінка.

В Олександра лишилися батьки, дружина та донька. Керівництво поліції Харківщини збирається представити його до нагородження. На жаль, це не перший поліцейський, чиє життя обірвали окупанти. Олександр Іванов – 11-й правоохоронець Харківщини, який загинув через війну.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Він назавжди залишився в строю. Вірний присязі та Батьківщині", – написали в поліції.

Редакціятакож висловлює щирі співчуття усім, хто знав Олександра. Вічна пам'ять!