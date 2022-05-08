Поліція Берліна не скасує заборону на українські прапори 8 та 9 травня
Джерело:DW
У Берліні заборонили прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам'ятних заходів 8 та 9 травня.
Сенат німецької столиці виступив на захист відповідних заходів, у відомстві наголосили, що скасовувати обмеження не будуть.
Увага Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8 – 9 травня
Відзначення дат 8 та 9 травня 1945 року, а, отже і звільнення Німеччини від націонал-соціалізму, має бути чітко відокремлене від ситуації травня 2022 року,
– заявив представник департаменту внутрішніх справ Сенату Берліна.
Щоб уникнути провокацій
У розпорядженні поліції йдеться, що 8 та 9 травня у Берліні має пройти багато демонстрацій та заходів вшанування пам'яті, тому важливо "запобігти будь-якій конфронтації" на меморіальних об'єктах, де закарбована пам'ять як російських, так і українських воїнів, які загинули в боях.
Так, згідно з приписами:
- у Берліні заборонено перебувати з українськими або російськими прапорами у 8 та 9 травня на 15 меморіальних об'єктах.
- використання військової символіки у таких місцях також заборонено.
- заборони не поширюються тільки на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.
У всіх інших громадських місцях носити українські прапори протягом цих двох днів, як і раніше, "загалом і дозволено", Зверніть увагу! У поліції пояснили, що з деяких повідомлень могло скластися враження, що у Берліні взагалі заборонено виходити на вулиці з українськими прапорами – проте це не так.
– підкреслили в суботу в поліції Берліну.
Російська символіка теж заборонена
Приписи поліції також включають заборону відвідування меморіальних об'єктів в уніформі або носити її елементи – навіть у зміненому вигляді, а також ходити маршем і співати пісні про війну.
Символ "Z" також заборонено.
До слова, вчора активісти повідомляли, що після численних обурень таки змогли досягти домовленості щодо використання української символіки на заходах 8 – 9 травня, однак лише впродовж однієї години і з погодженням від столичної поліції.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник шокований таким рішенням. Він вважає, що це ляпас українському народу. Мовляв, це рішення берлінської влади розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною.
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