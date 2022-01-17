Поліція в Казахстані прийшла в лікарню за паралізованим чоловіком, якого пораниили силовики

17 січня 2022 , 16:18
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Джерело:

"Радіо Свобода"

У Казахстані травмованого протестувальника терміново виписали з лікарні та відвезли до відділку поліції. Лише нещодавно йому зробили операцію на хребті.

Мовиться про жителя Семея Даулета Мухажанова. Чоловік розповів, що навіть не має візка для пересування.

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У якому стані мітингувальник

Мухажанов зазначив, що в результаті поранення у нього паралізувало нижню частину тіла. Після операції чоловіка підключили до катетора. Поліцейські вже й раніше приходили до лікарні, однак лікарі відмовлялись видати пацієнта. Наголошували, що в чоловіка паралізована нижня частина тіла.

Потім у нього взяли пояснювальну записку та забрали телефон.

Як поранили Мухажанова

Чоловіка поранили, коли силовики жорстко розганяли громадян біля будівлі акімату 5 січня. За словами чоловіка, почулась автоматна черга, почали кидати світлошумові гранати.

Одна дівчина впала, я хотів її підняти, і в цей момент куля мені потрапила між лопаток у хребет. Коли я прийшов до тями мене тягли активісти, я руками, ногами не міг рухати,
– розповів мітингувальник.

У пресслужбі поліції говорили, мовляв, що Мухажанов ще в лікарні. Тоді журналісти запитали, чому паралізовану людину вирішили відвезти в поліцію. Силовики порадили звертатися в управління власної безпеки департаменту поліції, якщо є "достовірна інформація про неправомірні дії співробітників поліції".

Протести в Казахстані: що відомо

Наслідки протестів в Казахстані, дивіться відео:

 

Автор: Ольга Музика