Поліція в Казахстані прийшла в лікарню за паралізованим чоловіком, якого пораниили силовики

У Казахстані травмованого протестувальника терміново виписали з лікарні та відвезли до відділку поліції. Лише нещодавно йому зробили операцію на хребті.

Мовиться про жителя Семея Даулета Мухажанова. Чоловік розповів, що навіть не має візка для пересування.

До речі В Україну прибув вже третій евакуаційний рейс з Казахстану

У якому стані мітингувальник

Мухажанов зазначив, що в результаті поранення у нього паралізувало нижню частину тіла. Після операції чоловіка підключили до катетора. Поліцейські вже й раніше приходили до лікарні, однак лікарі відмовлялись видати пацієнта. Наголошували, що в чоловіка паралізована нижня частина тіла.

Потім у нього взяли пояснювальну записку та забрали телефон.

Як поранили Мухажанова

Чоловіка поранили, коли силовики жорстко розганяли громадян біля будівлі акімату 5 січня. За словами чоловіка, почулась автоматна черга, почали кидати світлошумові гранати.

Одна дівчина впала, я хотів її підняти, і в цей момент куля мені потрапила між лопаток у хребет. Коли я прийшов до тями мене тягли активісти, я руками, ногами не міг рухати,

– розповів мітингувальник.

У пресслужбі поліції говорили, мовляв, що Мухажанов ще в лікарні. Тоді журналісти запитали, чому паралізовану людину вирішили відвезти в поліцію. Силовики порадили звертатися в управління власної безпеки департаменту поліції, якщо є "достовірна інформація про неправомірні дії співробітників поліції".

Протести в Казахстані: що відомо

Масштабні акції протесту в Казахстані стартували на початку 2022 року – після підвищення цін на газ. Вартість блакитного палива погодились знизити, але протести не зупинились.

Епіцентром заворушень стало місто Алмати. Там загинули 149 осіб. З них 11 – правоохоронці.

5 січня президент Токаєв звернувся по допомогу до країн ОДКБ. Ті схвалили введення контингенту, зокрема, Росія. 13 січня ОДКБ почали виведення так званих "миротворчих" військ.

Наслідки протестів в Казахстані, дивіться відео: