Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки "Я – русский"

У Латвії водіїв штрафуватимуть за позначки "Я – русский" та іншу символіку, яка висловлює підтримку чи прославляє російську агресію проти України.

Відповідний допис латвійська поліція оприлюднила 25 вересня. Там пояснили, що це "потенційно провокаційні написи російською мовою".

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Латвія каратиме за проросійські написи

Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз'яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності,

– заявили правоохоронці.

Поліція Латвії пояснила, що будь-яке героїзування військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах написів російською мовою, наприклад – "Я росіянин/росіянка", означає прославляння військової агресії чи підтримку воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Також вони попрохали людей повідомляти, що помітили машину з символікою, яка прославляє російську агресію.

Варто зауважити, що Латвія з 12 вересня 2023 року зупинила пропуск транспортних засобів на російській реєстрації. Ба більше, подекуди поліція навіть буде конфісковувати автомобілі.

Які країни не пропускають авто з російською реєстрацією