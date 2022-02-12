Поліція Лондона надіслала запит Джонсону через вечірки під час локдауну

Британська поліція зацікавилася "карантинною" вечіркою прем'єр-міністра Бориса Джонсона, через яку нещодавно розгорівся скандал. На запит правоохоронців в офісі прем'єра обіцяють "достойну відповідь".

Такий же запит отримали близько 50 осіб. Однак у поліції зазначають, що запит спрямований на те, щоб отримати інформацію, як в інтерв'ю чи в коментарях ЗМІ.

Зауважте Джонсон зізнався в парламенті, що був на вечірці під час локдауну

Запит могла отримати і дружина Джонсона

Так як поліція надіслала запит 50 людям, то серед них може бути і дружина британського прем'єр-міністра Керрі Джонсон. Однак джерело з Даунінг-стріт не уточнило, чи є вона у цьому переліку.

У поліції наголосили, що відповідь на свій запит правоохоронці мають отримати протягом тижня. У ній усі, хто отримав документ від поліції, мають пояснити усю ситуацію, пов'язану з вечіркою. Однак такий запит не доводить провини, зокрема і прем'єр-міністра.

В канцелярії Бориса Джонсона підтвердили, що й справді отримали запит і пообіцяли "достойну відповідь".

Що відомо про "карантинну вечірку"

Британські журналісти оприлюднили світлину, на якій видно Бориса Джонсона, на якій він з дружиною та іншими людьми сидить в саду на Даунінг-стріт. Вони смакували сир та вино в колективі, коли країна переживала жорсткі карантинні обмеження.

Відтак Бориса Джонсона звинуватили в порушенні правил локдауну. В адміністрації політика цю інформацію спростовували та заявляли, що у той день на Даунінг-стріт була робоча зустріч.

Закид прем'єрові полягає в тому, що у травні 2020 року у Великій Британії ввели правило про соціальне дистанціювання. Діяло також обмеження щодо можливої зустрічі лише 2 людей на відстані 2 метрів просто неба.

Сам Джонсон підтвердив, що таки був на вечірці під час локдауну. Крім того, він додав, що був там лише 25 хвилин.

До теми пропонуємо ляп британського прем'єра: дивіться відео

Напередодні Борис Джонсон вибачився за вечірку під час карантину та наголосив, що був переконаний у тому, що це робочий захід. Крім того, політик також підкреслив, що чекає на результати розслідування, яке проводить поліція.